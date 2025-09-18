¿Wika Salim y un ex gerente sospechoso de ser engañado por miles de millones se cumplieron, pacíficos o continuaron cortejando?

Jueves, 18 de septiembre de 2025 – 14:51 Wib
Yakarta, Viva – Cantante de Dangdut Idioma salim Cumplir el llamado de los investigadores de la Dirección de Investigación Penal Especial (Ditreskrimsus) Polda Metro JayaJueves por la tarde, 18 de septiembre de 2025.
Leer también:
Hermano reveló la condición de Delpedro en detención: pérdida de peso, no pudo escribir para terminar la tesis
Su presencia relacionada con un informe de actos penales fraude que se realiza ex- El gerente, Irma Hidayat. Wika fue acompañada por dos de sus abogados, Arifina arenosa y Wijayono Hadi Sukrisno.
Sandy Arifin explicó que la agenda de la citación esta vez fue reunir a sus clientes con Irma Hidayat. Aun así, no pudo confirmar si habría un camino pacífico.
Leer también:
Faltando después de la demostración Ricuh en Yakarta, se descubrió que Eko Purnomo encontraba una vida como pescador en Kalimantan
«Estamos aquí porque hay una invitación para encontrarse con el ex gerente. Entonces, más tarde, los resultados serán como, pedimos oraciones «, dijo Sandy a los periodistas.
Leer también:
Bima es confundido por desaparecer después de Ricuh Kwitang, la policía desmanteló hechos impactantes hasta que se encuentra en Malang
Sandy agregó, desde el principio su grupo no cerró la puerta de deliberación teniendo en cuenta que Wika e Irma habían trabajado juntos durante bastante tiempo. «Desde el principio también queríamos terminar con deliberaciones. Además, han trabajado juntos. Más tarde veremos los resultados», dijo.
Mientras tanto, Wika afirmó no hacer preparativos especiales para enfrentar reuniones con Irma. Hizo hincapié en que se sometería a un proceso de acuerdo con el mecanismo existente.
«No hay preparación. Así que esta es solo otra. Sí, solo ve, déjalo ir, más tarde, estamos OBROLIN nuevamente», dijo Wika brevemente.
Anteriormente informó, Pedangdut Wika Salim finalmente decidió enviar un informe sobre un acto criminal de fraude cometido por su ex gerente a la Policía Regional de Metro Jaya el martes 21 de enero de 2025. Wika también llevó a cabo la medida, porque no hubo respuesta de las convocatorias que se habían publicado anteriormente.
El paso legal no fue otro que la reacción de Wika al supuesto caso de fraude que lo hizo sufrir pérdidas de miles de millones de rupias. Continuemos desplazando el artículo completo a continuación.
Al llegar al Centro de Servicio de Policía Integrado de la Policía de Metro Jaya (SPKT), Wika Salim, que fue acompañada por su abogado, Sandy Arifin, en alrededor de 13.50 WIB, aseguró que todas las pruebas de apoyo se hubieran preparado para este informe.
«Hoy queremos hacer un informe policial hoy. Estamos reuniendo la evidencia y discutiendo con otros investigadores», dijo Sandy Arifin al equipo de medios.
Página siguiente
«No hay preparación. Así que esta es solo otra. Sí, solo ve, déjalo ir, más tarde, estamos OBROLIN nuevamente», dijo Wika brevemente.