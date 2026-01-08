¡Camión Tronton que transportaba hierro choca contra otro camión en el paso elevado y transversal de Ciputat! Conductor atascado, carretera totalmente atascada

Tangerang del Sur, VIVA – A camión trontón transportador hierro experiencia accidente en el paso elevado CiputatTangerang del Sur, jueves 8 de enero de 2026, por la mañana, y la carretera quedó completamente atascada.

Lea también: ¡Echa un vistazo a los competidores del Ford Raptor R cuyos motores son cada vez más salvajes!



La causa inicial sospechada de este incidente fue que el sistema de frenos del vehículo estaba bloqueado o el freno bloqueado. El jefe de policía de East Ciputat, el comisionado de policía Bambang Askar Sodiq, explicó la cronología del incidente.

Dos camiones cargados de hierro se dirigían desde Yakarta hacia el monte Sindur. Al subir el paso elevado, el primer camión experimentó un problema con el sistema de frenos.

Lea también: Segundos de accidentes consecutivos en la autopista de peaje de Japek en dirección a Yakarta, ¡4 vehículos chocan! Una lesión menor



«La cronología es que esta mañana, entre las 9.15 y las 9.20, en el paso elevado de Ciputat había dos camiones tronton que transportaban hierro desde la dirección de Yakarta, planeando ir al Monte Sindur. Mientras estaba en la pendiente, el primer camión tronton que transportaba hierro experimentó un freno de bloqueo por lo que el sistema de frenos se bloqueó», dijo Bambang.

Como resultado, el camión que iba detrás no tuvo tiempo de esquivarlo y chocó contra el primer camión. En este incidente quedó inmovilizado el camionero, mientras que una moto que iba detrás también resultó afectada. Por suerte, el motociclista pudo saltar y sólo su moto resultó dañada.

Lea también: Los momentos milagrosos en los que Anthony Joshua evitó la muerte en la tragedia nigeriana



«El vehículo tronton detrás que transportaba hierro tampoco pudo evitar la colisión, se estrelló, cuando golpeó al conductor, el auto dio marcha atrás, había una motocicleta detrás, gracias a Dios el motociclista pudo saltar y la motocicleta resultó dañada», dijo Bambang.

Bambang confirmó que no hubo víctimas en el incidente. Un camionero resultó herido y fue trasladado inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.

«Para la grúa que circula por el sector de la Policía, si Dios quiere, podremos evacuarla en un futuro próximo», dijo.

Este accidente provocó que el camión cruzara el paso elevado impidiendo el paso al tráfico en dirección sur. La policía cerró esta ruta y dirigió los vehículos al carril inferior frente a la gasolinera.

Mientras tanto, la dirección opuesta, hacia UIN y Yakarta, permanece abierta al transporte público. Hizo un llamamiento al público para que no cruce temporalmente el paso elevado por razones de seguridad.

«Actualmente dirijo la situación del tráfico al carril inferior frente a la gasolinera», dijo Bambang.