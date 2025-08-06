Christian Wilkins se vinculó con los cargadores después de su controvertida liberación

Christian Wilkins puede reunirse con su antiguo Asaltantes Los compañeros de equipo antes de lo esperado, pero la próxima vez se unirá en el vestuario opuesto. El tackle defensivo de agente libre estaba vinculado al rival de la división Cargadores en Un artículo reciente de USA Today.

«Los Las Vegas Raiders liberaron a los Wilkins solo una temporada en un contrato de cuatro años que firmó la última temporada baja». Ayrton ostly escribió en el artículo. “Se está recuperando de una lesión grave en el pie, pero aún tiene mucho valor incluso cuando alcanza su temporada de 30 años.

«Hay algunas preguntas sobre su salida de Las Vegas y los Raiders intentarán recuperar algunas garantías de su contrato de dinero grande. A medida que está volviendo a la salud plena, puede ser el más adecuado para un papel de rotación, pero podría ser un jugador de impacto por escuadra.

Ostley enumera a los Chargers como uno de los mejores ajustados para Wilkins, junto con el Panteras de Carolina y San Francisco 49ers. Mientras que pocos gerentes generales se resistían a agregar una profundidad de línea defensiva de calidad (especialmente al jugar Patrick Mahomes Dos veces al año), el interés en toda la liga en Wilkins es incierto después de sus controversias recientes.

La desordenada partida de Wilkins de Las Vegas

El tackle defensivo de $ 100 millones participó en dos incidentes notables que precedieron a su liberación de los Raiders. El incidente más discutido, al menos en las redes sociales, fue Wilkins besando a un compañero de equipo en la cabeza. Según los informes, el otro jugador involucrado fue un compañero tackle defensivo Butlerquien se ofendió por las acciones de Wilkins y notificó al equipo.

El incidente más pertinente pero menos salaz fue una disputa entre Wilkins y los Raiders sobre si el hombre de 29 años debería someterse a una cirugía de pies, como se informa por Ian Rapoport de NFL Network.

Ambos eventos culminaron en los Raiders que cortaron a Wilkins el 24 de julio y anularon sus $ 35.25 millones restantes en garantías salariales. Desde entonces, Wilkins ha presentado una queja de no lesiones a través de la NFLPA.

¿Wilkins se ajusta a las necesidades de los Chargers?

Wilkins jugó en solo cinco juegos y registró dos capturas para los Raiders en 2024 antes de que la lesión del pie lo dejara de lado. Sin embargo, su destacada temporada 2023 con el Miami Dolphins Muestra por qué sería una excelente adición para los Chargers. Wilkins acumuló nueve capturas y 10 tacleadas por pérdida ese año, lo que llevó al acuerdo masivo que firmó con los Raiders.

Si Wilkins pudiera replicar ese éxito, ayudaría a reemplazar la ausencia de cargador desde hace mucho tiempo Joey Bosaahora entrando en su primer año en Búfalo. De hecho, Wilkins tenía más capturas en su temporada 2023 solo que las tres tacleadas defensivas iniciales de los Chargers en sus carreras combinadas.

Jason Reed de Bolt Beat también discutido El ajuste potencial entre Wilkins y los Chargers.

«Cuando Wilkins se lanzó por primera vez, parecía que estaba en riesgo de perderse toda la temporada 2025», escribió Reed. «En cambio, la realidad puede ser que Wilkins solo perderá unas pocas semanas, si las hay. Wilkins vale la pena el volante, incluso si solo juega 12 juegos en esta próxima temporada.

«Los Bolts tienen un espacio límite recién descubierto gracias a la extensión de Rashawn Slater y tienen la oportunidad de conseguir un jugador de impacto a bajo precio. Wilkins no perseguirá un día de pago; perseguirá la oportunidad de contener y demostrar que los Raiders cometieron un error masivo».