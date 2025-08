Le dije a Manchester United que los rechazaría, ahora podría firmar para Tottenham

Según los informes, el Tottenham Hotspur ha abierto negociaciones sobre un posible paso para un centrocampista del Bayern de Múnich, quien, según los informes, es rechazado el interés del Manchester United no hace tanto tiempo

El antiguo objetivo del Manchester United Joao Palhinha (R) está vinculado a un movimiento a Tottenham Hotspur (Imagen: Alex Grimm/Getty Images)

Se dice que el Tottenham Hotspur comenzó las conversaciones sobre una reubicación para el ex Joao Palhinha, blanco del Manchester United. El centrocampista ha pasado una primera temporada frustrante en el Bayern de Múnich, pero anteriormente brilló en la Premier League con Fulham.

El jugador de 30 años se limitó a solo seis directores de liga para el club alemán durante una campaña de golpe de lesión después de su movimiento por valor de un máximo de £ 47.4 millones el verano pasado. Palhinha fue una artista sorprendente durante sus dos años en Craven Cottage y sería un objetivo para United y varios otros clubes durante su tiempo en el oeste de Londres.

El Bayern finalmente ganó la carrera por la firma de Palhinha, después de haber visto un día de fecha límite en 2023.

El Independent ha informado que Tottenham comenzó las negociaciones sobre un posible movimiento de préstamos para la ex estrella deportiva de Lisboa. Se afirma que Spurs estaba interesado en Palhinha antes de caer en el Bayern.

Un paso temporal para los Spurs podría permitir que Palhinha redescubra la forma superior para la Copa Mundial 2026 y demostrar que el Bayern -Baas Vincent Kompany se equivocó al pasarlo por alto. Tottenham ya tiene varias opciones en el centro del campo, pero puede querer fortalecer su equipo después de obtener la calificación de la Liga de Campeones al vencer a United en la final de la Europa League

Palhinha se ha determinado anteriormente cuando se trata de determinar su futuro. Sky Alemania declaró que la ex estrella de Fullham dejó en claro que rechazaría todos los enfoques de United, porque estaba decidido a firmar para el Bayern el verano pasado después de que su primer movimiento fracasara.

Joao Palhinha tuvo dificultades para ganar minutos regulares en el Bayern de Múnich la temporada pasada (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto a través de Getty Images)

Se afirmó que Fulham había establecido un precio inicial de £ 60 millones para Palhinha, quien, según los informes, era un objetivo para United, Barcelona y Bayern. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro del entonces jefe Erik Ten Hag, que firmaría una extensión del contrato para ser despedida en octubre, no fortaleció las posibilidades de que el club cambie los pensamientos de Palhinha.

La oportunidad perdida de United eventualmente podría beneficiarse de espuelas como Palhinha al lado de Thomas Frank en préstamo. Sin embargo, el mediocampista quiere evitar otra transfersaga a largo plazo, después de pensar en la incómoda situación en la que estaba en Fulham hace dos años.

«Está claro que me ha sorprendido mucho a mí y a mi familia, pero es agua debajo del puente, no quiero recordar demasiado», dijo Palhinha sobre su fallido traslado al Bayern en 2023. «Es un gran orgullo, ya sabes lo que sucedió. Todo sucedió.

«Pero solo el futuro me mostrará eso. Quiero continuar caminando el viaje como lo hice, nadie me dio todo durante mi carrera, todo lo que ha logrado, se gana por mi trabajo. Espero que sea el caso. Tengo 28 años, pero sé que puedo alcanzar más alto y es con esta ambición que tengo el futuro».

Joao Palhinha floreció en la Premier League durante su tiempo en Fulham (Imagen: Jan Kruger/Getty Images)

Spurs ya recibió la aprobación de las habilidades de Palhinha del actual jefe inglés Thomas Tuchel, quien se quejó de que había perdido su objetivo en el mediocampo. «Estaba triste porque sé lo que habría agregado a nuestro equipo», admitió el ex gerente del Bayern Tuchel.

«Estaba triste y decepcionado. Hablaremos nuevamente sobre lo que sucedió. Todos hicieron lo que tenían que hacer, pero fue demasiado tarde al final».

United finalmente firmó a Manuel Ugarte de Sporting en la misma ventana que Palhinha completó su muy esperado traslado al Bayern. El mediocampista de £ 51 millones, que es un ex compañero de equipo de Palhinha, realizó 45 actuaciones en United en su primer año y desde entonces se ha reunido con el ex jefe deportivo Ruben Amorim en Old Trafford.

Mientras tanto, los Spurs disfrutaron de una victoria por 1-0 para la temporada en los rivales locales del Arsenal en el Kai Tak Sports Park en Hong Kong el jueves, donde el mediocampista Pape Matar Sarr anotó el único gol del juego. El club ha traído a Mohammed Kudus por £ 55 millones y selló movimientos permanentes para los ex Kevin Danso y Mathys Tel, y hasta ahora firmó varias perspectivas jóvenes este verano.