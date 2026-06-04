Google lanza ‘perfiles de búsqueda’ para creadores y editores a medida que los resúmenes de IA provocan una disminución del tráfico de referencias

Google está introduciendo una nueva forma para que los creadores y editores promocionen su contenido en el motor de búsqueda con «Perfiles de búsqueda». La nueva característica surge en medio de la consternación de los operadores y creadores de sitios web porque los resúmenes de inteligencia artificial de Google han erosionado el volumen de tráfico de referencia proveniente del portal de búsqueda.

El gigante de Internet describe los perfiles de búsqueda como un «espacio dedicado que se puede compartir para resaltar contenido en todas las plataformas y ayudar al público a encontrar información precisa y actualizada sobre las fuentes en la Búsqueda».

«Los perfiles de búsqueda brindan a los editores y creadores un lugar central para mostrar sus últimos artículos, videos y publicaciones sociales», dijo Google en una publicación de blog el jueves sobre la nueva función. «Las personas pueden seguir fácilmente fuentes desde su perfil, por lo que es más probable que vean ese contenido en Discover, que se encuentra en la pantalla de inicio de la aplicación de Google».

Inicialmente, los editores y creadores con un «número considerable de seguidores» en al menos una plataforma social o de video importante pueden reclamar su perfil de Búsqueda de Google y personalizarlo con un avatar, biografía, sitio web, redes sociales y plataformas de video y otro contenido, según la compañía.

La medida se produce después de que los resúmenes de inteligencia artificial de Google en los resultados de búsqueda hayan diezmado las tasas de clics para los editores en línea. Un análisis publicado el otoño pasado por la agencia de marketing digital Seer Interactive encontró que cuando una descripción general de IA está presente en los resultados de búsqueda de Google, las tasas de clics orgánicos cayeron un 61% entre junio de 2024 y septiembre de 2025.

Los nuevos perfiles de Búsqueda de Google complementarán las principales páginas de resultados del motor de búsqueda. Se puede acceder a los perfiles de búsqueda de tres maneras: 1) a través del contenido de un creador o editor en Discover, el contenido personalizado en la pantalla de inicio de la aplicación de Google; 2) a través de un nuevo botón en el Panel de conocimiento de un creador o editor en la Búsqueda en dispositivos móviles (el cuadro de información en la Búsqueda que aparece cuando busca personas, lugares o cosas notables); y 3) a través de una URL directa.

Los perfiles de búsqueda de Google se lanzarán inicialmente en los EE. UU. Buscará expandirlos a más regiones y «agregar más capacidades para hacer que los perfiles sean aún más útiles» en los próximos meses, dijo la compañía. «Esperamos ver cómo estos nuevos perfiles ayudan a los editores y creadores a dar forma a su presencia y resaltar su trabajo en la Búsqueda».

Google señaló que un creador o editor que reclame un perfil puede activar la creación de un Panel de conocimiento para editores y creadores elegibles (y que si ya tiene un Panel de conocimiento, se mejorará con su avatar actualizado, el contenido más reciente y un enlace directo al perfil). En algunos casos, los paneles de conocimiento pueden incluir una biografía generada por IA; Estos están separados de las descripciones generales de IA de Google, que son respuestas generadas por IA a consultas específicas.