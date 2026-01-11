El gobierno de Jepara Regency ha abierto una ruta alternativa para evitar que los residentes de Tempur queden aislados por deslizamientos de tierra.

Jepara (ANTARA) – El gobierno de Jepara (Pemkab) Regency, Java Central, está tratando de abrir una ruta alternativa para evitar que los residentes de Tempur Village, en el distrito de Keling, queden aislados, ya que el acceso a la carretera principal está cerrado debido a deslizamientos de tierra en varios puntos.

El jefe del subdistrito de Keling Lulut, Andi Andriyanto, dijo en Jepara el domingo que el gobierno y algunos partidos están llevando a cabo un estudio para abrir una ruta alternativa a través de Medono-Kadalan que no pase por puntos de deslizamiento de tierra.

“Para abrir una ruta alternativa Medono-Kadalan que no pase por el sitio del deslizamiento de tierra, la Comunidad Jip Tanbu (JTC), BPBD y voluntarios están llevando a cabo una evaluación para garantizar la idoneidad de la ruta alternativa Medono-Kadalan como acceso de emergencia para la comunidad”, dijo.

Según el informe de actualización de gestión de desastres del domingo por la mañana (1/11), se observó que las condiciones climáticas en las zonas afectadas eran lluvias de intensidad moderada, acompañadas de vientos bastante fuertes. Sin embargo, se informa que las rutas Damarwulan-Kaliombo y Medani-Kaliombo son transitables, siempre que se permanezca alerta ante la posibilidad de nuevos deslizamientos de tierra.

Durante el manejo de hoy (1/11), dijo, el equipo pesado se calmó temporalmente. El enfoque del manejo se ha desplazado a la limpieza manual del camino de material de deslizamiento de tierra a lo largo de la ruta Kaliombo-Tempur. En esta actividad participaron el consejo del pueblo, Destana Tempur, y voluntarios.

Desde el punto de vista logístico, continuó, la cocina pública recibió entregas hoy (1/11) de Dinsospermades, PMI y BPBD. Se entregaron un total de 100 paquetes de alimentos para el desayuno y 400 paquetes para el almuerzo a los voluntarios que trabajan en el campo. El proceso de distribución de la ayuda aún está en curso.

Otra necesidad urgente es el fueloil (BBM) para alimentar los grupos electrógenos, ya que todavía no se puede restablecer el suministro de electricidad del PLN. La Fundación Al Fitroh ha distribuido un total de 100 litros de combustible, mientras que por la tarde llegará ayuda adicional de Baznas.

Además del puesto de cocina pública, la administración cantonal también ha preparado un puesto logístico independiente. El puesto logístico se combinó con un puesto sanitario y un puesto de voluntarios para facilitar la coordinación y distribución de la ayuda.

«La coordinación entre regiones y agencias aún está en curso. Por ejemplo, el jefe de Pati Regency del subdistrito de Cluwak está buscando apoyo del Servicio PUPR de Pati Regency para volver a limpiar la ruta Medani-Kaliombo. Mientras tanto, las donaciones comunitarias se están facilitando a través de un sistema de ventanilla única para garantizar que la distribución se realice según lo previsto», dijo.

A nivel de aldea, el jefe de Tempur Village abrió una cocina pública y presentó una solicitud de asistencia logística, a la que respondió el equipo logístico conjunto de BPBD, Dinsospermades y PMI.

La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Jepara Regency registró que 3.522 personas de 1.445 jefes de hogar (KK) en la aldea de Tempur permanecían aisladas debido al cierre de todos los accesos por carretera debido a deslizamientos de tierra en varios puntos.

Los resultados de la evaluación inicial realizada por BPBD Jepara muestran que el viernes (1 de septiembre) se identificaron 18 puntos de deslizamiento de tierra con características de daño de severo a crítico luego de fuertes lluvias, que cerraron completamente el acceso hacia y desde Tempur Village.

