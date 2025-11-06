La transferencia de Kobbie Mainoo está ‘garantizada’ mientras el técnico del Man United, Ruben Amorim, deja claro sus sentimientos

La estrella inglesa Kobbie Mainoo ha sido vinculada con una salida del Manchester United desde la ventana de transferencias de verano y podría dejar Old Trafford cedido en enero con un ojo puesto en la Copa del Mundo.

Kobbie Mainoo del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

La posible ruta de salida de Kobbie Mainoo para el Manchester United ha surgido a medida que se acerca la ventana de transferencias de enero.

Mainoo estuvo fuertemente vinculado con una salida del United durante la ventana de transferencia de verano, pero el mediocampista finalmente se quedó en Old Trafford a pesar de las especulaciones y su deseo de tener un tiempo de juego constante.

El centrocampista disfrutó de su gran campaña con el ex entrenador Erik ten Hag, pero tuvo problemas para tener minutos regulares bajo la dirección de Ruben Amorim.

Mainoo ha disputado ocho partidos con el United en lo que va de temporada, pero aún no ha sido titular en ningún partido de la Premier League. La única titularidad del joven de 20 años se produjo en la derrota ante Grimsby Town en la Copa Carabao en septiembre.

El experto en transferencias Fabrizio Romano ha proporcionado una actualización sobre el futuro de Mainoo y sugiere que un movimiento en enero podría estar en juego. En el podcast Here We Go, Romano afirmó que Mainoo está dispuesto a dejar el United en enero con un contrato de préstamo que se extendería hasta el final de la temporada.

Se dice que el West Ham, amenazado por el descenso, está interesado en Mainoo, con sugerencias de que los Hammers de Nuno Espirito Santo podrían garantizarle al mediocampista un lugar regular en su alineación titular. Nápoles también se menciona como un destino potencial para Mainoo.

Kobbie Mainoo ha tenido problemas para conseguir minutos esta temporada con Ruben Amorim (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Amorim habló recientemente sobre la falta de minutos de Mainoo para el United esta temporada, explicando lo que desearía que pasara para los Rojos esta temporada para que el mediocampista tuviera más tiempo de juego.

«Veo a Kobbie Mainoo entrenar hoy y merece jugar», dijo Amorim a beIN Sports. «Pero entonces tengo que llevar a un hombre conmigo [out] eso juega muy bien.

«Deberíamos haber jugado ayer en la Copa Carabao porque tengo que ver jugar a Kobbie Mainoo, tengo que ver a Josh [Zirkzee]. Todos estos muchachos merecen jugar, pero al final con un solo juego. [a week]tienes que tomar decisiones.

“Así que tienes ambos lados, pero estamos aprovechando el lado bueno de no jugar a mitad de semana”.

