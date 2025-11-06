El showrunner Warren Leight sale, la producción se detiene

Se están llevando a cabo más cambios en CBS «CIA”, la última rama del “FBI”. Showrunner Warren Leighmejor conocido por su trabajo en múltiples temporadas de “Law & Order: SVU”, ha dejado su papel de showrunner.

En julio, Leight asumió el papel de David Hudgins. Las fuentes dicen Variedad que Mike Weiss, el actual showrunner de “FBI”, está en conversaciones para asumir el control y al mismo tiempo continuar como showrunner y productor ejecutivo de “FBI”.

La producción de “CIA” se detendrá brevemente durante la transición del showrunner, pero no se anticipa que los cambios afecten la fecha de estreno, actualmente fijada para mitad de temporada.

El drama criminal de una hora es Dirigido por Tom Ellis. y Nick Gehlfuss, alumno de “Chicago Med”que interpretan a «dos socios poco probables: un oficial de casos de la CIA que habla rápido y que rompe las reglas (Ellis), y un agente del FBI experimentado, inteligente y que sigue las reglas (Gehlfuss) que cree en el estado de derecho».

Según el lema oficial, «Cuando a esta extraña pareja se le asigna trabajar en la estación de la CIA en Nueva York, deben aprender a trabajar juntos para investigar casos y criminales que representan amenazas en suelo estadounidense, descubriendo que sus diferencias pueden ser en realidad su fortaleza».

Natalee Linez también protagoniza el drama y se está buscando un nuevo jefe de estación, un papel que anteriormente interpretó Michael Michele. Michele salió recientemente del programa.

“CIA” y “FBI” son de Universal Television, una división de Universal Studio Group, en asociación con Wolf Entertainment.