La policía de Semarang está persiguiendo al autor del fraude al crear canciones utilizando IA

Semarang (ANTARA) – La policía de Semarang está buscando a presuntos estafadores utilizando el método de creación de canciones de inteligencia artificial (IA) con las iniciales FH (50).

El jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Semarang, AKBP Andika Dharma Sena en Semarang, dijo el jueves que el perpetrador era un residente del este de Yakarta que fue denunciado a la policía por la víctima, ambos involucrados en el negocio de la música.

Según él, el presunto delito en sí tuvo lugar alrededor de octubre de 2024.

«El caso lleva mucho tiempo. La policía de Semarang también fue llevada a los tribunales, pero el tribunal lo rechazó», dijo.

Cuando los detectives fueron a su casa, dijo, el perpetrador aparentemente se había escapado.

Dijo que el crimen en sí comenzó cuando la víctima ordenó al perpetrador una canción con música de un instrumento artístico manual.

De los pedidos de 60 canciones, se acordó un pago de 120 millones de IDR.

Después de completar el pedido, dijo, se descubrió que la música del perpetrador estaba desordenada y no coincidía con los arreglos.

Según él, salió a la luz que el autor utilizó tecnología de inteligencia artificial para crear la secuencia de la canción.

La policía de Semarang, continuó, había colocado a FH en la lista de buscados (DPO).

