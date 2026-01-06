La llamada de transferencia de Ruben Amorim con el objetivo a largo plazo del Man United antes de ser despedido porque el acuerdo estaba cerca

Rubén Amorim llamó personalmente al delantero del Bournemouth Antoine Semenyo poco antes de su despido del Manchester United y, según se informa, el jugador ahora está cerca del Manchester City.

Rubén Amorim planeaba un posible fichaje por el Manchester United antes de ser despedido (Imagen: Getty Images)

Antes de su salida del Manchester United, Rubén Amorim mantuvo una conversación con el delantero del Bournemouth Antoine Semenyo. Amorim, de 40 años, fue relevado de sus funciones en Old Trafford unos 14 meses después de asumir el cargo.

Su despido se produjo aproximadamente 24 horas después de una notable conferencia de prensa en la que criticó tanto a la jerarquía del United como al ex capitán del club convertido en experto Gary Neville. Incluso cuando se avecinaba su marcha, Amorim seguía intentando conseguir nuevos fichajes.

Un objetivo era Semenyo, que ahora se unirá al Manchester City. Sin embargo, antes de que el ghanés decidiera trabajar con la plantilla de Pep Guardiola, Amorim había expuesto su visión de la vida en Old Trafford.

Como informó The Times, el ex entrenador del Sporting de Lisboa estaba ansioso por traer a Semenyo al club, llegando incluso a hablar personalmente con el prolífico delantero por teléfono.

Se entiende que la estrella de Cherries estaba intrigada por la perspectiva de mudarse a Old Trafford. Sin embargo, hubo supuestas preocupaciones sobre cómo Amorim quería utilizar a Semenyo dentro de su configuración táctica, informa el Mirror.

Según el informe, al exdelantero del Bristol City le preocupaba poder ser utilizado como lateral del United. Fue en ese momento cuando Amorim le tranquilizó sobre su flexibilidad como entrenador, indicándole que no necesariamente se apegaría a una formación 3-4-2-1 en el futuro.

Esto contradice las declaraciones anteriores de Amorim en conferencias de prensa, donde mantuvo apasionadamente su enfoque táctico y su compromiso con el sistema. En lo que resultó ser su último partido a cargo, el empate 1-1 contra el Leeds United, Amorim se mantuvo en la formación a pesar de haber tenido cierto éxito en adaptarse a una defensa de cuatro.

Se espera que Antoine Semenyo se una al Manchester City en el mercado de fichajes de enero. (Imagen: Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth vía Getty Images)

El lateral Patrick Dorgu estuvo incluso en el trío de ataque junto a Matheus Cunha y Benjamin Sesko. Después del partido, Amorim abandonó abruptamente una conferencia de prensa después de lanzar un ataque mordaz contra la jerarquía del United, al tiempo que enfatizó que él era el entrenador del club a pesar de haber sido nombrado oficialmente entrenador en jefe.

Cuando se le preguntó si conservaba el apoyo de la directiva del United, Amorim respondió enojado: «Sólo quiero decir que voy a ser el entrenador de este equipo, y no sólo el entrenador. Lo fui muy claro. Eso se hará en 18 meses, y luego todos seguirán adelante».

«Ese fue el trato. Ese es mi trabajo, no ser entrenador. Si la gente no puede soportar a los Gary Neville y las críticas de todo, tenemos que cambiar el club».

«No, no muchachos, yo diría que vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador. Cada departamento, el departamento de ojeadores, el director deportivo tiene que hacer su trabajo. Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante. Gracias muchachos».

El Manchester United despidió a Rubén Amorim tras el empate ante el Leeds (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

En otras noticias, el Athletic ha informado que Semenyo se mudará al City después de rechazar al United. Se cree que este hecho influyó en la marcha de Amorim, tras los indicios de que no se realizarían nuevos fichajes en enero.

Semenyo, que podría convertirse en jugador del City en unos días, jugará su último partido con el club de la costa sur en su próximo partido contra el Tottenham Hotspur el miércoles.

Se dice que Bournemouth estipuló como parte de sus condiciones de salida que lo mantendrían hasta después de sus partidos con Chelsea, Arsenal y Tottenham, siendo este último su último partido.