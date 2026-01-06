Los 8 recuerdos balineses más buscados, desde pastel de leche hasta chocolate Falala

BaliVIVA – El aumento de turistas en Bali siempre va acompañado de un aumento en la búsqueda de recuerdos únicos de la Isla de los Dioses. No sólo los snacks, ahora se eligen souvenirs como representación de la experiencia vacacional, desde los sabores locales hasta los valores culturales vinculados a los productos.

En medio de tantas opciones, los turistas siguen buscando constantemente una serie de productos. Desde snacks tradicionales y artesanías hasta chocolate premium con un toque balinés, aquí tienes recomendaciones de souvenirs que suelen ser buscados antes de abandonar la Isla de los Dioses.

1. Galletas de piel de cerdo

Un souvenir que es bastante popular, especialmente entre los amantes de los snacks salados, son las galletas de chicharrón. Aunque esté clasificado como no halal, este producto tiene su propio mercado entre los turistas. Estas galletas están hechas de piel de cerdo que se limpia, se seca, se sazona y luego se fríe hasta que esté crujiente. Puedes llevarte estos souvenirs a casa a precios que oscilan entre 45.000 y 65.000 IDR por 250 gramos.

2. Pia Khas Bali

Otra opción más universal es la pia balinesa. Estos souvenirs contemporáneos son fáciles de encontrar en varios centros comerciales, incluidas las zonas cercanas al aeropuerto. Pia Bali viene en una variedad de sabores, desde judías verdes, fresas, queso, capuchino y tiramisú hasta la variante favorita de durian. Este producto también cuenta con un certificado halal y está empaquetado en una práctica caja de papel de aspecto premium. Algunas marcas conocidas por los turistas incluyen Pia Baling Legong y Pia Bali Agung.

3. Falala de chocolate

Falala Chocolate Bali es conocido como un productor de chocolate que combina granos de cacao seleccionados con sabores locales. La principal atracción son las diversas variantes de chocolate con un toque de especias y frutas tropicales, así como los envases con matices culturales balineses. Durante las vacaciones de Año Nuevo de 2026, los productos con envases de edición especial son uno de los souvenirs más buscados.

Para algunos turistas, visitar Falala Chocolate Bali ya no es sólo comprar recuerdos, sino que también se ha convertido en parte de la agenda turística. Los visitantes pueden ver directamente el proceso de envasado del producto y recibir recomendaciones de variantes según el gusto. Esta tendencia fortalece la posición de Falala como destino para los souvenirs de chocolate balineses.