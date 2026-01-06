Los fanáticos hacen la misma pregunta

Los fanáticos del fútbol universitario están sufriendo un poco de retraimiento ya que hoy no hay juegos en la televisión. De hecho, no hay partidos de fútbol universitario en el calendario de la CFB hasta el jueves 8 de enero de 2026.

La máquina de Google nos dice que todos los fanáticos sienten curiosidad por saber cuándo se reanudará el College Football Playoff, así como el próximo calendario de bolos. Aquí están las malas noticias primero, ya que el calendario de bolos ha terminado con la excepción de los dos bolos restantes de los playoffs de fútbol universitario.

Los fanáticos pueden ver el próximo partido de fútbol universitario el 8 de enero, cuando Ole Miss se enfrente a Miami en el Fiesta Bowl a las 7:30 pm hora del Este por ESPN. El siguiente es el Peach Bowl, que presenta un choque de los Diez Grandes entre Oregón e Indiana el 9 de enero a las 7:30 p.m.

Todo lleva al campeonato nacional el lunes 19 de enero. Lamentablemente, solo quedan tres partidos de fútbol universitario antes de una larga temporada baja.

Con suerte, los fanáticos sintonizaron un emocionante Campeonato FCS el lunes 5 de enero, cuando Montana State superó a Illinois State en un thriller de tiempo extra. Será el único partido de fútbol universitario en unos días hasta que se reanude el calendario de la CFP con el Fiesta Bowl el jueves 9 de enero.

Esto es lo que necesita saber sobre el próximo calendario de fútbol universitario.

Calendario de fútbol americano universitario: juegos de bolos CFP

Aquí hay un vistazo a los tres juegos restantes en el calendario de fútbol universitario. Quedan dos juegos de bolos (Peach y Fiesta Bowls) antes del campeonato nacional. Todos los horarios indicados están en el este.

FECHA JUEGO TIEMPO CANAL DE TELEVISIÓN 8 de enero Fiesta Bowl: Miami vs.Ole Miss 19:30 ESPN 9 de enero Peach Bowl: Oregón vs.Indiana 19:30 ESPN 19 de enero Campeonato Nacional 19:30 ESPN

Cuadro de playoffs de fútbol americano universitario: Indiana, Oregon, Ole Miss y Miami luchan por el campeonato nacional

Aquí hay un vistazo al cuadro de playoffs de fútbol universitario antes de los próximos enfrentamientos de semifinales.

1ra ronda Cuartos de final Semifinales Campeonato 12. JMU 5. Oregón 4. Tecnología de Texas 5. Oregón 5. Oregón (melocotón) 9.Alabama 1.Indiana 9.Alabama 1.Indiana 8. ¡Santo Moloko! Título Nacional 11. Tulane 19 de enero, Miami 6. Vieja señorita 3. Georgia 6. Vieja señorita 10. Miami (Fiesta) 6. Vieja señorita 10.miami 10.miami 2. Estado de Ohio 7.Texas A&M

El portal de transferencias de fútbol universitario se está calentando en medio de la pausa en el calendario

Puede que no haya juegos en el campo, pero se están realizando muchas maniobras fuera del campo a medida que los rumores del portal de transferencias se intensifican. Heavy Sports lo tiene cubierto con lo último noticias de fútbol universitario ya que algunos de los mejores jugadores han encontrado nuevos hogares.

Uno Equipo de playoffs de fútbol universitario ha conseguido la mejor clase de portal de transferencias (hasta ahora). Además, Lane Kiffin ya se perdió uno de sus objetivos de mariscal de campo estrella superior en LSU.

Todo esto para decir que se están produciendo muchos movimientos de fútbol universitario, pero no en el campo en este momento.