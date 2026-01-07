Ataque a ICE en Minneapolis es un ‘acto de terrorismo’: abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la mujer asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis el miércoles “usó un vehículo para intentar matar a un oficial y a sus colegas”, y señaló que todos los funcionarios electos deben denunciar los actos de violencia contra las fuerzas del orden.

En una conferencia de prensa en la frontera sur de Texas, Noem dijo que los agentes de ICE estaban llevando a cabo una acción policial en Minneapolis cuando su vehículo quedó atascado en la nieve.

Mientras intentaban empujar el vehículo, dijo que una mujer “los atacó a ellos y a las personas que los rodeaban” y “trató de atropellarlos y embestirlos con su vehículo”.

«Fue un acto de terrorismo interno», dijo Noem. «Un oficial nuestro actuó rápidamente y a la defensiva, disparó para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodeaban».

La mujer, que aún no ha sido identificada públicamente, fue declarada muerta.

El tiroteo se produjo pocos días después de que el DHS desplegara 2.000 agentes adicionales en el área de Minneapolis, lo que provocó protestas en la ciudad azul.

«El acto que vimos hoy… es algo que cada político, cada funcionario electo, todos en este país deberían poder respaldar y decir que está mal», dijo. “Aquellas ciudades santuario y estados santuario que protegen a las personas que lo hacen ya no deberían estar permitidos”.