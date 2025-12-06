La ex estrella del Man United, Jesse Lingard, comparte una actualización y dice: «Esta no fue una decisión fácil»

Jesse Lingard dejará el FC Seúl después de menos de dos años para afrontar un nuevo desafío, a pesar de que el club surcoreano le ofreció una extensión de contrato más allá de este año.

Jesse Lingard está listo para una nueva transferencia. (Imagen: 2025 Getty Images)

La ex estrella del Manchester United, Jesse Lingard, rompió su silencio tras su sorprendente salida del FC Seúl. El jugador de 32 años dejará el club la próxima semana tras acordar de mutuo acuerdo rescindir su contrato en Corea del Sur.

Lingard se mudó a la K League con una transferencia gratuita en febrero de 2024 e hizo 66 apariciones y anotó 18 goles. El ex internacional inglés también fue capitán del club durante la mayor parte de su estancia en el Estadio Mundialista de Seúl.

El centrocampista jugará la última aparición con el club en la Liga de Campeones AFC la próxima semana contra el Melbourne City. El equipo de Kim Gi-dong es actualmente cuarto después de cinco partidos, con Melbourne por encima de ellos en el segundo lugar por sólo un punto.

Lingard se despidió de sus seguidores en su página de Instagram: “Después de conversaciones positivas con el FC Seúl, hemos acordado mutuamente que dejaré el club al final de la temporada 2025 y mi último partido será el 10 de diciembre.

«Esta no ha sido una decisión fácil. Mi tiempo en Corea del Sur ha sido increíble: el fútbol, ​​la atmósfera y la pasión en torno a este club han sido de primera clase. El amor, el apoyo y el aprecio que me han mostrado durante los últimos dos años han sido realmente asombrosos».

«Jugar al fútbol aquí ha sido una experiencia inolvidable que siempre apreciaré. Me gustaría agradecer al FC Seúl, a mis compañeros, al personal y a todos los involucrados en el club por confiar en mí y darme la bienvenida desde el primer día. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de jugar en un club tan grande».

Seúl ha confirmado que a Lingard se le ha ofrecido una extensión de contrato, pero el ex jugador del United había expresado su deseo de afrontar un «nuevo desafío». Un comunicado del club decía: «Lingard del FC Seúl es el jugador más valioso en la historia de la K League. Ha representado al FC Seúl durante los últimos dos años y ha demostrado una presencia única que no sólo mejora el rendimiento del equipo, sino que también aumenta significativamente el valor de marca y el prestigio del club».

«También ha causado sensación y se ha convertido en un símbolo no sólo del equipo, sino de toda la K League. El FC Seúl está buscando una opción de extensión para Lingard, que le permitiría permanecer en el club por un período más largo».

“Sin embargo, Lingard ha expresado su profunda satisfacción con su paso por el FC Seúl durante los últimos dos años y, aunque respeta al club, cree que este es el momento adecuado para asumir un nuevo desafío y ha expresado su deseo de embarcarse en la siguiente fase de su viaje futbolístico.

Jesse Lingard dejará el FC Seúl la próxima semana. (Imagen: Getty Images)

“El FC Seúl tuvo una conversación larga y profunda con Lingard para convencerlo de quedarse con el equipo un poco más, pero la voluntad de Lingard era clara, y especialmente la dedicación de Lingard al equipo durante los últimos dos años y su papel como capitán simbolizaba al FC Seúl más allá de su condición de jugador extranjero, por lo que el FC Seúl decidió aceptar la solicitud del jugador con gratitud y respeto.

«El FC Seúl desea expresar su infinito respeto y gratitud a Lingard, quien constantemente ha hecho todo lo posible por el equipo mientras reescribe la historia de la K League y del club, y también brindará todo su apoyo al jugador por su decisión largamente deliberada y por su nuevo desafío».

“Lingard vestirá el uniforme rojo y negro del FC Seúl en su último partido contra Melbourne en la fase 6 de la Liga ACLE que se celebrará en el Estadio de la Copa Mundial de Seúl el miércoles 10 de diciembre”.