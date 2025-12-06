Deepa Mehta reflexiona sobre su carrera y la controversia sobre el ‘agua’

En una amplia conversación en el Festival Internacional de Cine de Singapurcineasta aclamado Deepa Mehta reflexionó sobre su carrera de décadas, las controversias que han ensombrecido sus obras más famosas y su compromiso inquebrantable con el cine independiente.

Mehta habló con su antiguo colaborador Hussain Amarshi, director de Mongrel Media, que ha distribuido sus películas. Ella recibirá un honor a su trayectoria del festival, culminando un año de retrospectivas y reconocimientos para la directora conocida por su innovadora trilogía “Elements”.

«Por primera vez en estos días, dejé de ser crítico con todo mi trabajo», dijo Mehta a la audiencia. «No es que esté orgulloso de ello. Me gusta, lo que me hace sentir bien».

Su padre, distribuidor de películas en la India, le dio el consejo que ha guiado su carrera: «Hay dos cosas en la vida. Una es que nunca sabrás cuándo morirás y la otra es que nunca sabrás cómo será aceptada una película».

Después de mudarse a Canadá, el primer largometraje de Mehta en 1991, “Sam & Me”, coescrito con Ranjit Chowdhry, se basó en su experiencia como inmigrante. El éxito de la película en Cannes le abrió puertas, incluida una llamada de George Lucas, quien la contrató para dirigir un episodio ambientado en la India de “The Young Indiana Jones Chronicles”.

A pesar de las ofertas de Hollywood y de trabajar con Jessica Tandy en “Camilla”, Mehta eligió la independencia. Martin Scorsese reforzó su decisión en el Festival de Cine de Marrakech. «Él dijo: ‘Nunca caigas en la tentación. Haz tus propias cosas'», recordó.

En 1996, Mehta escribió y dirigió “Fire”, que representa una relación entre dos mujeres del mismo sexo en un hogar indio, que se convirtió en la primera película india que trata explícitamente las relaciones lésbicas.

No tenía idea de que la película provocaría indignación. Cuando se estrenó, se quemaron teatros en Delhi y estallaron protestas en toda la India con manifestantes que insistían en que “no hay lesbianas en la India”. Pero una contraprotesta la conmovió profundamente. “Hasta donde alcanzaba la vista, había personas, en su mayoría mujeres, que llevaban carteles que decían: ‘Somos lesbianas y somos indias’. Y pensé: ‘Qué maravilloso’”.

Después de «Fuego» y «Tierra» (1998), que se convirtió en la película nominada al Oscar de la India, Mehta se embarcó en «Agua» en 2000. La película sobre viudas en la India de los años 30 enfrentó una oposición aún más severa.

Mientras buscaba locaciones en Varanasi para “El joven Indiana Jones” de Lucas, Mehta se encontró con una viuda anciana y la siguió hasta una casa llena de viudas: mujeres de todas las edades con la cabeza afeitada y vistiendo saris blancos. “Nunca antes había visto una casa de viudas, y eso fue lo que me inspiró a hacer agua”, dijo.

En el segundo día de rodaje, cuando Shabana Azmi y Nandita Das ya se habían afeitado la cabeza para sus papeles, estallaron las manifestaciones. Los decorados fueron arrojados al río y quemados. Se prendieron fuego a efigies de Mehta. Siguieron amenazas de muerte. La policía obligó a cerrar la producción.

La experiencia cambió fundamentalmente su relación con su lugar de nacimiento. En el vuelo de Air France de regreso a Toronto, «me puse el cinturón de seguridad y, por primera vez, sentí que tal vez me iba a casa. Hasta entonces nunca había pensado en Canadá como mi hogar».

Cinco años más tarde, una vez disipada su ira, rehizo “Agua” en Sri Lanka. La película inauguró el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2005, se convirtió en la candidata al Oscar de Canadá y recibió una nominación al Premio de la Academia a la mejor película en lengua extranjera, como se conocía entonces a la categoría internacional.

Mehta reveló que todos los guiones que ha escrito han sido producidos, un logro notable en la industria cinematográfica. Ella atribuye gran parte de su éxito al taller intensivo de películas antes de filmarlas, una técnica basada en los antiguos textos escénicos indios Natya Shastra.

“Durante dos semanas o 10 días de taller realmente me ayuda, porque cuando ves las diversas formas en que se puede implementar, entiendes lo que funciona para ti”, explicó.

Mehta El próximo proyecto es “Perdón”. Basado en el libro de Mark Sakamoto sobre ciudadanos japoneses-canadienses enviados a campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial mientras el abuelo canadiense blanco de Sakamoto se convertía en prisionero de guerra en Japón. “Se trata de: ¿podremos algún día perdonar lo que nos ha pasado y por qué es tan difícil?” ella dijo.

Al reflexionar sobre el estado actual del cine, expresó su preocupación por las presiones políticas en Hollywood y Bollywood. «El clima del cine está realmente cambiando», observó. «Estamos comprometidos antes de comenzar».

Pero sigue teniendo esperanzas sobre el cine independiente. “Creo que lo mejor es hacer pequeñas películas independientes”, aconsejó a los jóvenes cineastas. «Escribe tu propia historia. Encuentra la manera correcta de contar la historia dentro de un presupuesto que sea factible. Independencia, independencia, independencia absoluta, especialmente cuando estás empezando».

Mehta citó influencias como Satyajit Ray, Kurosawa Akira y recientemente descubrió “Harakiri” (1962) de Masaki Kobayashi y la película independiente india “Pyre” de Vinod Kapri.

Cuando se le preguntó sobre las etiquetas de controversia que han seguido a su trabajo, Mehta respondió. «No pienso de esa manera. La controversia es algo con lo que me han etiquetado y con lo que tengo que vivir».

La sabiduría de su padre continúa guiándola. “Nunca se sabe cómo será recibido un cineasta”, reflexiona. «Incluso pensar de esa manera no es la forma en que percibo la vida o la vivo».

Sobre cuestiones de identidad nacional, Mehta citó el libro «Nostalgia» de MG Vassanji. «Realmente creo que si pertenezco a algún lugar, es a mí mismo», dijo. «Así que esa es mi casa».