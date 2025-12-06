Factores de confianza de la comunidad en el Ministro de Agricultura Amran, que es firme y limpio

Jacarta – El subsecretario de la Comisión de Empoderamiento Económico de la Comunidad, Ustaz Aay Muhammad Furqon, valoró las rápidas medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura (Kementan) bajo el liderazgo del Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura) Andi amrán Sulaiman en levantamiento ayuda para las víctimas desastre inundaciones en Sumatra.

Calificó la recaudación de 75.000 millones de IDR en sólo una hora como la acción humanitaria «más espectacular» y una prueba clara de la generosidad del pueblo indonesio.

«Gracias a Dios, esta es quizás la recaudación de fondos más extraordinaria. En una hora se recaudaron 75 mil millones de rupias. Masha Allah, el título de la comunidad más generosa realmente ha sido probado», dijo Ustaz Aay en Yakarta, el sábado 6 de diciembre de 2025.

Destacó que este éxito no sólo refleja la preocupación pública, sino también un nivel muy alto de confianza en el Ministro de Agricultura Amran y en las filas del Ministerio de Agricultura. Según él, esta fantástica cifra no habría sido posible sin la integridad y la limpieza de antecedentes del ministro.

«Esto también es una cuestión de confianza. Si no lo creen, es imposible que el Ministro mueva 75 mil millones en sólo una hora», subrayó.

La recaudación de fondos que tuvo lugar en el Salón del Edificio F del Ministerio de Agricultura (12/02/2025) fue supervisada directamente por el Ministro de Agricultura Amran. Los fondos recaudados se enviaron luego a través de un avión Hércules desde la base aérea Halim Perdana Kusumah y un barco lleno de logística a través de KRI Banda Aceh 593 desde el muelle de Kolinlamil, puerto de Tanjung Priok (12/05/2025). Se enviaron un total de 207 camiones logísticos a Padang, Sibolga y Aceh.

Hasta la fecha, la ayuda total distribuida ha alcanzado los 34.800 millones de IDR, consistentes en 25 toneladas de arroz, 35 toneladas de aceite de cocina, 38 toneladas de azúcar, 1.780 cajas de leche, 3.115 cajas de fideos instantáneos, 2.480 cajas de agua mineral, así como otras ayudas como sardinas, té, café, ropa, artículos para bebés y mujeres, artículos religiosos, artículos de tocador, mantas, huevos, medicinas e incluso generadores.

El Ministro de Agricultura enfatizó que toda la asistencia fue el resultado de la cooperación mutua entre socios estratégicos, actores empresariales y empleados del Ministerio de Agricultura que donaron voluntariamente. Para garantizar la transparencia, el Ministro de Agricultura incluso desafió a su personal a verificar directamente las transacciones que ingresan a la cuenta de donaciones del Ministerio de Agricultura.

«Este es un mandato. Lo guardaremos hasta que abordemos el barco, hasta que lleguemos a BNPB, hasta que recibamos el informe oficial. No dejemos que nada de esto sea mal utilizado», enfatizó el Ministro de Agricultura.