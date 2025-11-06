La alineación del Manchester City contra el Borussia Dortmund se pronosticó cuando Rayan Cherki cayó y Rodri llamó

Novedades del equipo Manchester City de cara al partido de Champions ante el Borussia Dortmund

Rayan Cherki impresionado con el Manchester City ante el Bourmemouth

El Manchester City continúa su campaña en la Liga de Campeones el miércoles por la noche cuando reciba al Borussia Dortmund en el Etihad.

Los Blues están invictos en Europa hasta ahora y han sumado siete puntos en sus primeros tres partidos de la Fase de Liga. Esa cifra será igualada por sus oponentes alemanes, y ambos equipos esperan asegurarse los ocho primeros lugares y ganarse un camino directo a las rondas eliminatorias.

Pep Guardiola está cerca del lujo de tener un equipo en plena forma después de que Rodri regresara del banquillo en los momentos finales de la victoria del fin de semana sobre Bournemouth. La única baja es Mateo Kovacic, que ha sufrido una lesión en el tobillo y tendrá que pasar una larga temporada de baja.

Guardiola debe equilibrar su equipo continental antes del inminente enfrentamiento de la Premier League del domingo contra el Liverpool, pero es poco probable que el jefe del City se aleje demasiado de la alineación contra el Bournemouth, que aportó tres puntos y una actuación alentadora.

Puede que Gianluigi Donnarumma haya sido el responsable del gol de los Cherries el domingo, pero conservará su lugar en la portería, mientras que Nico O’Reilly ha sido uno de los jugadores en mejor forma de la temporada y merece mantener su lugar en el lateral izquierdo antes del fichaje de Rayan Ait-Nouri este verano.

Ruben Dias y Josko Gvardiol son el dúo de primera elección en el medio y Matheus Nunes ha hecho lo suficiente para mantener su lugar en el lateral derecho, por delante de Rico Lewis, John Stones y Abdukodir Khusanov, que ha vuelto a estar en forma.

Lanzar a Rodri desde el principio parece un riesgo, por lo que Nico González puede continuar en el medio y la experiencia de Bernardo Silva puede utilizarse junto a él.

Phil Foden y Rayan Cherki impresionaron en las posiciones de ataque detrás de Erling Haaland la última vez, pero el fútbol europeo es una propuesta diferente, por lo que Tijjani Reijnders podría reemplazar a Cherki. Jeremy Doku ha sido el jugador más consistente y puede empezar por la izquierda.

Ciudad predicativa XI: Donnumom, Nuns, Dias, Gvardiol, O’Reilly; González, Reinders, Bernardo, Fden, Doku; Social

