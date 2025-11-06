Purbaya calificó la economía en el tercer trimestre de 2025 como exitosa en la apertura de oportunidades laborales para 1,9 millones de personas

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo, impulso crecimiento economía Indonesia en el tercer trimestre de 2025, que se mantuvo con éxito en el nivel del 5,04 por ciento interanual (interanual), se vio respaldada, entre otras cosas, por una fuerte demanda interna y un desempeño de las exportaciones, una inversión resiliente y una optimización del gasto público.

Además, Purbaya también cree que el desarrollo de la actividad económica a principios del cuarto trimestre de 2025, que sigue siendo expansiva, más las estrategias políticas en el último trimestre de este año, podrán mantener el crecimiento económico en 2025 según el objetivo.

«En general, el impulso del crecimiento económico tiene un impacto positivo en la creación empleo que asciende a 1,9 millones de personas», dijo Purbaya en su declaración del jueves 6 de noviembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Esto es evidente por la disminución en el número desempleo alrededor de 4 mil personas a 7,46 millones, en comparación con el período de agosto de 2024. Así, la tasa de desempleo abierto (TPT) cayó de 4,91 por ciento en agosto de 2024 a 4,85 por ciento en agosto de 2025.

Por otro lado, el TPT de agosto de 2025 es ligeramente superior al TPT de febrero de 2025 que fue del 4,76 por ciento. Según Purbaya, esto se debe principalmente a la temporada de cosecha en febrero de 2025, así como a un mayor aumento en el número de nuevos trabajadores en agosto debido a la graduación de la escuela.

«El principal sector que absorbe la mayor fuerza laboral es el sector agrícola con 0,49 millones de personas, el sector manufacturero con 0,30 millones de personas y el sector comercial con 0,12 millones de personas», dijo Purbaya.

Purbaya enfatizó que la realización del crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025 había demostrado que el presupuesto presupuestario se había administrado de manera efectiva y fortaleció la estrecha coordinación con las autoridades monetarias y el sector financiero.

Según él, la Presupuesto Presupuestario también ha desempeñado un papel en el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas y en el apoyo al desempeño del mundo empresarial, para que sea más competitivo, especialmente a nivel global.

Además, el gobierno también ha brindado apoyo fiscal, mediante la colocación prudente de 200 billones de IDR en efectivo estatal para garantizar una liquidez económica adecuada.

«Incluyendo apoyo no fiscal para ‘desatascar’, para la realización de mayores inversiones de manera sostenible», dijo.