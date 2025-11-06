La policía metropolitana central de Yakarta alertó a miles de agentes para que vigilaran la manifestación de los trabajadores.

Yakarta (ANTARA) – La Policía Metropolitana Central de Yakarta desplegó 1.464 empleados del gobierno provincial de TNI, Polri y DKI en Yakarta para monitorear una manifestación de trabajadores frente al edificio de la RPD/MPR de Indonesia en Senayan.

«Estamos aquí para garantizar que todo sea seguro y propicio», dijo el jueves en Yakarta el jefe de la policía central de Yakarta, Susatyo Purnomo Condro.

Susatyo dijo que los trabajadores que son miembros de la Confederación del Congreso de la Alianza Sindical de Indonesia (KASBI) realizarán una protesta frente al edificio DPR/MPR.

El número de agentes desplegados para supervisar la acción fue de 1.464 efectivos combinados del gobierno provincial de TNI, Polri y DKI Yakarta (Pemprov).

Además, también se llevaron a cabo manifestaciones en varios puntos del centro de Yakarta, llevadas a cabo por la Alianza Estudiantil que tuvo lugar en la zona de Monas y también por el Ministerio de Hajj y Umrah.

«Para los que se presentan por la RPD/MPR, hay 1.464 personas, mientras que en otros puntos hay 734 personas», dijo.

Susatyo pidió a la multitud que mantuviera la manifestación pacífica y ordenada. Además, a las masas se les prohíbe quemar neumáticos, dañar instalaciones públicas o bloquear carreteras.

«Por favor, expresen sus opiniones, pero manténganse dentro de los límites del orden público», dijo.

El escenario de desvío de tráfico es de naturaleza situacional. Sin embargo, se recomienda a los residentes que eviten el área de la RPD y utilicen rutas alternativas durante la operación.

«Pedimos la comprensión del público. La seguridad y la comodidad son nuestras prioridades», dijo Susatyo.

Susatyo también pidió al público que no se deje engañar fácilmente por los engaños que circulan en las redes sociales (redes sociales) y la información que tiene el potencial de causar conmoción.

«Los agentes de seguridad no portan armas de fuego y atienden a los residentes que expresan sus opiniones de forma humana y profesional», dijo.

