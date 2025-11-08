La actualización de la lesión de Benjamin Sesko surge después del susto del Man United durante el sorteo del Tottenham

Benjamin Sesko sufrió una lesión durante el partido del sábado entre el Manchester United y el Tottenham Hotspur.

Benjamin Sesko ha lesionado al Manchester United (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

El delantero del Manchester United Benjamin Sesko se ha sometido a un primer reconocimiento médico tras la lesión de rodilla sufrida durante el empate del sábado contra el Tottenham, según informan en Eslovenia.

El fichaje de verano por 73,7 millones de libras llegó al United en el minuto 58 en el estadio Tottenham Hotspur, pero duró sólo media hora tras una entrada de Micky van de Ven.

Sesko entró directamente en el túnel después del tratamiento y el técnico del United, Rubén Amorim, admitió que estaba preocupado por la situación. Cuando se le preguntó si podría ser un problema grave, dijo: «No tengo idea. Como es la rodilla, nunca lo sabemos.

«Estoy preocupado por la lesión porque está en la rodilla. Necesitamos que Ben sea un mejor equipo. Tenemos que comprobar todo, tenemos que comprobar lo que le pasó a Ben».

En las horas posteriores al sorteo de Londres, los informes en Eslovenia afirman que los primeros signos son positivos. Sportklub ha informado de que el atacante se ha sometido al primer reconocimiento médico por sus dolores en la rodilla, que ha arrojado un resultado ‘alentador’.

Señala que los signos iniciales son positivos, pero se realizará una resonancia magnética para proporcionar una imagen más completa. Al United se le ha vinculado con un nuevo delantero en las últimas semanas, y Amorim no le dio ninguna oportunidad a Joshua Zirkzee.

Se le preguntó a Amroim si los planes de transferencia del United se verían afectados por una posible ausencia de Sesko. «Por supuesto que tenemos un problema allí. [with AFCON]pero eso ya lo sabíamos”, dijo.

Benjamin Sesko se lesionó durante el empate del Manchester United ante el Tottenham (Imagen: (Foto de Julian Finney/Getty Images))

«Entonces puedes prepararlo en el verano, pero luego tendrás muchos jugadores en el verano que no van a jugar porque es un partido por semana. Así que será difícil lidiar con esa situación».

«Pero veremos cuando se abra la ventana, si podemos mejorar el equipo e intentar prepararnos para algo que ha sucedido. Hasta entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad».

