Representantes estudiantiles internacionales de la UMS participaron en el Festival Handai Indonesia 2025 en Yakarta

Solo (ANTARA) – Representantes estudiantiles internacionales de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) participaron en el Festival Handai Indonesia (FHI) 2025, que se celebró en el Hotel Le Meridien, Yakarta, del 25 al 31 de octubre de 2025.

A esta actividad asistieron participantes seleccionados de 23 países, a saber, Timor Oriental, Italia, Rusia, Filipinas, Turquía, Pakistán, Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Japón, Congo, Sudán, India, Yemen, Camboya, Malasia, Australia, Uzbekistán, Vietnam, Argentina, Afganistán, Kirguistán y Perú.

El número total de participantes llegó a 35 personas, así como a diez ex alumnos de FHI 2024 de siete países: Tailandia, Timor Oriental, Polonia, Ruanda, Pakistán, Madagascar y Laos.

La propia UMS envió a siete participantes que fueron ex alumnos de FHI 2024 y asistieron como representantes senior para compartir experiencias y brindar inspiración a los participantes seleccionados de este año.

Ellos son Afissan Binetae (Tailandia), estudiante de maestría en ingeniería química, Hafiza Sana Mansoor (Pakistán) es estudiante de doctorado en educación, Miss Nuro Sabuela (Tailandia) es estudiante de maestría en educación de inglés, Khanngeun Vongsawath (Laos) es estudiante de maestría en educación de idioma inglés.

Luego están Uwase Shakilla (Ruanda), estudiante de maestría en Gestión, Abdulrohim E-sor (Tailandia), estudiante de maestría en Educación del Idioma Indonesio, y Mitantsoa Anjara Saotra Fenofitiavana (Madagascar), estudiante de licenciatura en salud pública.

Además, la UMS también envió a una estudiante seleccionada para participar en la competencia de este evento, a saber, la señorita Najmee Dokhor de Tailandia, una estudiante del Programa Internacional de Estudios Universitarios de Educación Religiosa Islámica que participó en la competencia Pantun.

Abdulrohim E-sor, BA, expresó su gratitud por la valiosa oportunidad brindada a ciudadanos extranjeros o estudiantes internacionales de participar en el Festival Handai de Indonesia.

«Estamos muy agradecidos por esta extraordinaria actividad y oportunidad. FHI nos hace sentir como estudiantes internacionales más cerca de Indonesia. Nuestro amor por Indonesia se ha vuelto tan fuerte que no es menos que nuestro amor por nuestra patria», dijo.

El Festival Handai Indonesia (FHI) es una actividad de agradecimiento que se lleva a cabo en forma de actividad competitiva para Handai Indonesia. Handai Indonesia o el mejor amigo de Indonesia es un ciudadano extranjero que habla indonesio y comprende la civilización, la sociedad y la cultura de Indonesia.

FHI está organizado por el Centro para el Empoderamiento de la Lengua y la Literatura, la Agencia de Desarrollo y Desarrollo del Lenguaje, Ministerio de Educación Primaria y Secundaria de la República de Indonesia, con el objetivo de brindar a los ciudadanos extranjeros oportunidades y plataformas para demostrar competencia y creatividad en el uso del indonesio.

FHI es también un escenario para que amigos indonesios de diferentes rincones del mundo establezcan y celebren la amistad entre países, utilizando el idioma indonesio como vínculo. En 2025, FHI presentará cinco concursos: oratoria, narración, poesía, canto y pantun.