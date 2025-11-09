VIVA -bek equipo nacional de indonesia, Kevin Dicksnarrando un momento histórico en su carrera europea. El jugador de 29 años logró marcar su primer gol en la liga alemana de aquella época. Borussia Mönchengladbach ganó 3-1 al FC Colonia en el estadio Borussia-Park de Mönchengladbach el sábado 8 de noviembre de 2025, hora local.

El gol de Diks llegó en el minuto 61 de penalti. Su fuerte tiro hacia la esquina izquierda de la portería no pudo ser detenido por el portero del Colonia, Marvin Schwabe. Este gol fue el primer gol de Diks desde que llegó al Mönchengladbach al comienzo de esta temporada.

Según los registros oficiales de la Bundesliga, Diks jugó 793 minutos esta temporada. Su actuación también fue bastante impresionante con un 93 por ciento de pases precisos y 12 despejes importantes en defensa que mantuvieron sólida la defensa del equipo.

Equipo nacional de Indonesia y defensa del Borussia Mönchengladbach Kevin Diks

El Mönchengladbach abrió el marcador por primera vez al final de la primera parte. Schwabe detuvo el penalti de Haris Tabakovic, pero Phillip Sander logró aprovechar el rebote en el minuto 45+2 para cambiar el marcador a 1-0 para los locales.

Al comenzar la segunda mitad, el equipo de Gerardo Seoane recibió otro penalti luego de que Kristoffer Lund, defensa lateral del Colonia, cometiera una mano en el área prohibida. Esta oportunidad fue aprovechada perfectamente por Kevin Diks quien ejecutó el balón con calma, duplicando la ventaja a 2-0 en el minuto 61.

Sólo tres minutos después, Mönchengladbach añadió otro gol gracias a la acción de Haris Tabakovic, que completó con éxito un pase de Franck Honorat en el minuto 64. El Colonia sólo pudo reducir distancias en la prórroga (90+2) gracias a un penalti de Luca Waldschmidt, pero este gol no fue suficiente para cambiar el resultado final.

Sonó el silbido largo con el marcador 3-1 a favor del Mönchengladbach, que se mostró dominante ante su propia afición.

Estos tres puntos adicionales elevaron al Mönchengladbach al puesto 12 en la clasificación de la Bundesliga con nueve puntos en 10 partidos. Ahora están cinco puntos por encima de la zona de descenso.

Mientras tanto, el FC Colonia tuvo que conformarse con quedarse estancado en el noveno lugar con 14 puntos en el mismo número de partidos, a seis puntos de los cuatro primeros.