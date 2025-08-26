Bank Mandiri da la bienvenida a la disminución positiva de la tasa bi, fortaleciendo el papel del crecimiento económico nacional

VIVA – Banco Mandiri Da la bienvenida a los pasos de Bank Indonesia para reducir la tasa de interés de referencia Tasa bi ascendiendo a 25 puntos básicos a 5.00%. Esta política es un paso acomodador para mantener la estabilidad de la economía nacional en medio de la dinámica global, al tiempo que fomenta la aceleración del crecimiento y al mismo tiempo presta atención a la inflación controlada y las tasas de cambio estables.

La directora de Finanzas y Estrategia del Banco Mandiri, Novita Widya Anggraini, declaró que este ajuste fue una señal positiva para el mundo de los negocios.

«Bank Indonesia ha mostrado una dirección estratégica. En Bank Mandiri estamos listos para fortalecer la sinergia con la autoridad monetaria a través del crecimiento crediticio saludable y medible, y a favor de las necesidades de la comunidad y los empresarios. Esto refleja nuestro compromiso de continuar apoyando la economía nacional», dijo Novita en su declaración oficial el martes (8/26).

En línea con eso, el banco mandiri continuará llevando a cabo una función de intermediación saludable y selectiva, especialmente apoyando al sector productivo y fortaleciendo la economía de las personas. Con un enfoque en el crecimiento mayorista basado en el ecosistema, la compañía es optimista de que puede crecer de manera sostenible a través del principio de prudencial (banca prudencial).

Con respecto a las tasas de interés de crédito, el banco Mandiri enfatizó que han realizado ajustes al segmento de crédito basado en la tasa de referencia de acuerdo con la dirección de la disminución de la tasa de BI. La transmisión está influenciada por las condiciones de liquidez industrial, el costo de los fondos y la comunicación con los clientes. Las carteras de crédito que se refieren directamente a la tasa BI solo incluyen porciones limitadas en comparación con la cartera total.

Se espera que la disminución de la tasa BI de 25 pb reduzca el rendimiento del crédito en alrededor de 10-15 pb a nivel de cartera. Además, el impacto en los ingresos por intereses es relativamente mínimo y se puede gestionar a través de una estrategia para aumentar la parte de la venta minorista y el crédito para MIPYME mientras mantiene el saldo de la cartera mayorista.

Para obtener información, hasta mayo de 2025, Bank Mandiri registró un crecimiento crediticio mayorista del 15.8% año tras año (interanual), muy por encima del promedio de la industria de 8.43% interanual. Los préstamos de vivienda o KPR también crecieron 14.2% interanual. Mientras tanto, el segmento minorista aumentó un 8,95% anualmente, en línea con las tendencias industriales. Este crecimiento muestra que los productos bancarios mandiri permanecen en demanda por el mercado.

La calidad crediticia se mantiene con una relación NPL de solo 1.06% por parte del banco solo en el mismo período, menor en comparación con la industria promedio.

«El crecimiento saludable es una necesidad. Continuaremos priorizando el principio de precaución para seguir siendo difícil al enfrentar varios ciclos económicos y dinámica del mercado», dijo Novita.

Para expandir el acceso a los servicios financieros, el banco Mandiri optimiza las capacidades digitales a través de Livin ‘por Mandiri para clientes minoristas, Kopra por Mandiri para el segmento mayorista y viviendo comerciante para MIPYME. Con esta innovación, la compañía busca fortalecer la base crecimiento económico National, que es inclusivo y al mismo tiempo fomenta la aceleración de los servicios financieros en todos los niveles de la sociedad.