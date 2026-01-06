José Mourinho lanza mensaje del Man United en respuesta al despido de Rubén Amorim

El ex técnico del Manchester United, José Mourinho, ha expresado su opinión sobre el despido de Rubén Amorim y le ha dicho a su compatriota portugués que analice lo que salió mal en Old Trafford.

José Mourinho expresó su opinión sobre la salida de Rubén Amorim del Manchester United (Imagen: Getty Images)

José Mourinho ha sugerido que sólo Rubén Amorim puede entender realmente los motivos de su salida del Manchester United. El técnico portugués fue despedido a principios de esta semana después de una decepcionante etapa de más de un año como técnico en Old Trafford.

Si bien los Rojos ya han comenzado a buscar un reemplazo, el ex técnico del United, Mourinho, ha ofrecido su perspectiva. Actualmente al mando del Benfica, el técnico de 62 años ha instado a su compatriota a considerar detenidamente las circunstancias de su despido.

«Lo que le pasó a Rúben es algo que sólo Rúben puede analizar», dijo Mourinho a la publicación portuguesa O Jogo. «Creo que él y su personal lo harán. No sé si lo hará con usted y hará pública su posición».

Cuando se le preguntó si el despido de Amorim podría ejercer presión adicional sobre otros entrenadores portugueses emergentes, Mourinho respondió: «No entiendo por qué, pero cada entrenador responderá por sí mismo. Para mí, no, no me siento así».

El propio Mourinho es muy consciente de su despido, ya que también fue despedido por el United tras dos años y medio al mando.

Si bien se niega a establecer paralelismos entre su propia situación y la de Amorim, Mourinho ha insinuado que pronto podrían surgir nuevas oportunidades para el ex entrenador del Sporting de Lisboa.

«Conozco bien mi carrera en el Manchester United. También sé la razón por la que finalmente me fui», dijo Mourinho.

«Pero como siempre hago, o intento hacer, cuando salgo de un club, cierro la puerta y no hago ningún comentario. No analizo externamente lo que pasó».

José Mourinho ganó el trofeo de la Europa League con el Man United en 2017 (Imagen: Getty)

«Una puerta se cierra y otra se abre. Eso es lo que pasó cuando me fui. La historia quedó ahí, los números quedaron ahí, las tres medallas volvieron a casa y listo».

Mourinho estuvo 144 partidos a cargo como entrenador del United desde mayo de 2016 hasta diciembre de 2018, tiempo durante el cual consiguió la Community Shield, la Copa FA y la Copa de la Liga.

Sin embargo, tras una decepcionante tercera temporada en el United, fue sustituido por Ole Gunnar Solskjaer. El noruego podría volver a asumir el cargo y posiblemente ser nombrado entrenador interino para un segundo período.

Sin embargo, Solskjaer no es el único candidato que barajan los directivos del club. Los excentrocampistas Michael Carrick y Darren Fletcher también están preseleccionados.