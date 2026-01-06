Los Chiefs cortan lazos con un back defensivo versátil después de la derrota que puso fin a la temporada

Los Kansas City Chiefs vieron cómo su temporada llegaba a su fin con una derrota ante el Asaltantes de Las VegasLuego se puso a trabajar dando forma a su plantilla para 2026.

Los Chiefs coronaron una racha de seis derrotas consecutivas con la derrota del domingo por 14-12 ante el equipo con el peor récord de la NFL, sin poder generar mucha ofensiva con los dos mejores mariscales de campo marginados por lesiones. Los Chiefs hicieron algunos cambios al día siguiente, separándose de un back defensivo versátil.

Los Chiefs anuncian cambios en su plantilla

reportero de los jefes Nick Jacobs señaló que el equipo hizo una serie de movimientos en su plantilla el lunes, firmando a varios de sus miembros del equipo de práctica con contratos de reserva/futuros pero eligiendo cortar lazos con el safety Tanner McCalister. El jugador de 25 años permaneció en el equipo de práctica y no hizo apariciones con los Chiefs esta temporada.

McCalister ha aparecido en seis juegos durante su carrera, apareciendo principalmente en equipos especiales.

Como Charles Goldman de AtoZ Sports Como señaló, los Chiefs cortaron los lazos con McCalister rápidamente para que pueda comenzar a buscar un nuevo equipo de la NFL.

«Por otro lado, está Tanner McCallister, a quien se le rescindió el contrato con su equipo de práctica», escribió Goldman. «Eso es probablemente una señal de que no tiene futuro en Kansas City, pero también una señal de respeto, dejarlo salir de su contrato y darle la oportunidad de ponerse al día con otro club lo antes posible».

McCalister llegó a la NFL como agente libre no reclutado en 2023, firmando con el marrones de cleveland. Buzz del Draft de la NFL Señaló que era un back defensivo de tamaño insuficiente que tenía problemas para taclear, pero su físico fue un impulso en el apoyo a la carrera.

«En el juego terrestre, es agresivo cuesta abajo y un tacleador seguro», señaló el informe previo al borrador del sitio sobre el safety de Ohio State. «Es físico en la línea de golpeo, mostrando un poder inesperado en sus manos… Manos fuertes para hacer jugadas con la pelota, un jugador de blitz efectivo que muestra una técnica y conciencia bien entrenadas».

Los jefes enfrentan grandes decisiones en la secundaria

Si bien separarse de McCalister no dejará un gran vacío en la secundaria, los Chiefs podrían enfrentar decisiones de personal más apremiantes en la secundaria durante los próximos meses. El equipo tiene varios backs defensivos que se dirigen a la agencia libre, incluido el safety Bryan Cook y el cornerback Jaylen Watson.

Watson parece estar listo para una posible salida, compartiendo un mensaje sincero con los fanáticos después de la derrota del domingo que puso fin a la temporada.

«Estimado CHIEFS KINGDOM: Si este es el último viaje, realmente le agradezco toda la pasión y el apoyo que ha mostrado durante los últimos 4 años», escribió Watson en un publicar en Instagram. «Los mejores 4 años de mi vida. Desde una selección de séptima ronda procedente de Augusta, Georgia, me sentí bienvenido desde el primer día que entré al edificio. Nunca en un millón de años podría haber imaginado ser un doble campeón de Sb. Jugar en punta de flecha frente a los mejores fanáticos del mundo. A través de los años buenos y malos, ustedes siempre estuvieron ahí a 100 grados o -30».

Watson también compartió algo de amor por sus compañeros de los Chiefs.

“A todos mis compañeros que se hicieron hermanos, gracias por mostrarnos jóvenes. toros «La manera de llegar y ser un verdadero profesional», escribió. «Tantos recuerdos quedarán grabados para siempre y apreciaré esos momentos para siempre, gracias CHIEFS KINGDOM».