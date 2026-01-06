Estados Unidos, VIVA – Arresto y detención del presidente VenezuelaEl fin de semana pasado, Nicolás Maduro siguió atrayendo críticas de varios países. A pesar de las duras críticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Triunfo capaz de justificar sus acciones.

El sábado de la semana pasada, Trump calificó la redada que condujo a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro como la última versión de doctrina monroedeclaración hecha en 1823 por el quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe. Trump añadió que Estados Unidos gestionaría el país hasta que se pudiera realizar una transición segura, viable y sensata.

«La Doctrina Monroe era muy importante, pero hemos ido mucho, mucho más allá. Ahora lo llaman el Documento Donroe. El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado», dijo Trump, citado en la página. Al JazeeraMartes 6 de enero de 2026.

Entonces, ¿qué es la doctrina Monroe? Esencialmente, la Doctrina Monroe fomentó la división del mundo en esferas de influencia supervisadas por diferentes potencias.

Monroe presentó la doctrina por primera vez el 2 de diciembre de 1823 en su séptimo discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, aunque la doctrina no recibió su nombre hasta varias décadas después.

Advirtió a los países europeos que no interfirieran en los asuntos regionales de Estados Unidos, y enfatizó que tales acciones serían consideradas un ataque a Estados Unidos.

El presidente Monroe también afirmó en ese momento que los asuntos en el hemisferio occidental y Europa deberían permanecer separados y no influirse entre sí.

¿Cómo aborda esta doctrina la colonización en las Américas?

A cambio, Monroe prometió que Estados Unidos reconocería y no interferiría con las colonias europeas existentes ni con los asuntos internos de los países europeos. Sin embargo, según Monroe, América del Norte y del Sur ya no deberían estar sujetas a una nueva colonización por parte de ninguna potencia europea.

En muchos sentidos, la Doctrina Monroe alentó el mantenimiento de las condiciones existentes en la región americana, al tiempo que exigía que Europa se retirara de la región.

En 1904, el presidente Theodore Roosevelt añadió lo que se conoce como Corolario de Roosevelt en la Doctrina Monroe. Esta adición afirma el derecho de Estados Unidos a intervenir en los países latinoamericanos para evitar la interferencia europea, especialmente en materia de deuda o inestabilidad, con el fin de mantener la estabilidad y proteger los intereses de Washington en el hemisferio occidental.