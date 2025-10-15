Jeremy Doku tiene un nuevo rol en Man City, pero ¿podrá conservarlo?

El delantero del Manchester City Jeremy Doku ama la vida dentro y fuera del campo mientras disfruta de su papel en el ataque de Pep Guardiola.
Puede que haya algunos más que se conviertan a la religión si tenemos en cuenta a Jeremy Doku. El extremo del Manchester City ha vivido unos meses inspiradores sobre el césped, coincidiendo con su bautismo.
«Si puedo ser honesto, hoy ya fue una victoria para mí», dijo Doku a los periodistas después de protagonizar el derbi de Manchester. «¿Por qué? Porque sabía que después del partido de hoy me voy a bautizar, me voy a bautizar».
«Tal vez por eso me sentí presionado hoy. Por eso estoy muy contento con el desempeño».
Las actuaciones no han parado después y Doku se ha convertido en el extremo a batir del City. Savinho y Oscar Bobb no han logrado adelantarse a él y Omar Marmoush tiene todo por hacer mientras regresa de una lesión.
En los primeros dos años de su carrera en el City, Doku mostró mucho potencial, pero nunca hubo consistencia. A veces lució mejor en la salida, otras un impacto desde el banquillo ante las piernas cansadas parecía la mejor opción.
Ha aparecido en cinco de los últimos siete partidos, pero incluso las dos apariciones en el banquillo han sido impresionantes esta temporada. Esto demuestra que es más capaz de crear goles, pero también de leer los partidos cuando le ponen en juego y descubrir qué es lo mejor.
En su mejor momento, el que realizó con Bélgica contra Gales el lunes por la noche, es injugable. Y el City está mostrando lo mejor de sí mismo en este momento.
Casarse con su compañero entre el partido contra Gales y los preparativos del City para el Everton puede no parecer ideal, pero Doku puede hacer lo que quiera en este momento porque siente que tiene el apoyo divino.
David Moyes lleva al Everton al Etihad el sábado y sabe muy bien lo que puede hacer Doku. Consideró fichar al belga para el West Ham hace unos años después de encontrarse con él en un amistoso, solo para verlo mudarse al City y darle la vuelta a un partido en el Estadio de Londres para los Blues.
Se espera un nuevo comienzo para el jugador de 23 años este fin de semana y parece que será una elección automática para el equipo en cada partido importante. El City debe tener cuidado con un jugador que se lesiona habitualmente, pero junto a Erling Haaland está Doku, que marca el estándar que todos deben esforzarse por emular.
La duración de esto determinará cuánto tiempo podrá Doku mantener su nuevo rol como parte vital del equipo. En este momento, su juego es tan fuerte como su fe.
—
Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.
Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.
También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.
Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.