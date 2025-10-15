Atalia se reúne con el Ministerio de Religión del Internado Islámico de Java Occidental después de que su casa fuera allanada por estudiantes del internado islámico

Jacarta – Miembro de la Comisión VIII de la RPD RI Atalia Praratya Diálogo con representantes del Foro Pondok. internado islámico Java Occidental en Bandung después de que el Foro allanara su casa santri Nusantara (Gran Bandung), el martes 14 de octubre de 2025.

Decenas de estudiantes allanaron la residencia privada de Atalia en el área de Ciumbuleuit, ciudad de Bandung, Java Occidental, alrededor de las 15.16 horas.

Atalia también subió a su red social personal Instagram el encuentro, que se desarrolló en un ambiente cálido. En esa ocasión, Atalia expresó su aprecio y gratitud a los líderes del internado islámico que estuvieron presentes.

«Alhamdulillah, gracias por su iluminación y cálida discusión, señor en las redes sociales Instagram, miércoles 15 de octubre de 2025.

Atalia destacó que la reunión no es sólo un esfuerzo por aclarar, sino más bien una forma de compromiso para seguir luchando por los intereses de las instituciones de educación religiosa en Java Occidental.

«Crece el entusiasmo por luchar por el bienestar de los internados islámicos y Diniyah Takmiliyah», dijo el político de Golkar.

Se sabe que decenas de santri y estudiantes mujeres miembros del Foro Nusantara Santri del Gran Bandung realizaron una manifestación frente a la residencia del ex gobernador de Java Occidental. Ridwan KamilMartes 14 de octubre de 2025.

Esta acción se llevó a cabo como forma de protesta contra la declaración de la miembro de la Comisión VIII de la RPD Atalia Praratya, esposa de Ridwan Kamil, sobre la evaluación de los permisos para el internado islámico Al Khoziny Sidoarjo.

Vestidos con pareos, gorras y pancartas de condena, los participantes en la acción expresaron su decepción por la declaración de Atalia, considerada ofensiva para los círculos de los internados islámicos. La multitud inició la acción en Jalan Gunung Kencana, aldea de Ciumbuleuit, distrito de Cidadap, ciudad de Bandung, justo en frente de la casa privada de Ridwan Kamil.

«Vinimos aquí para expresar nuestra decepción y solidaridad con el internado islámico Al-Khoziny, cuya legalidad está actualmente en juego por el Estado. Y la declaración de la señora Atalia en realidad empeora la situación», afirmó el coordinador de acción del Foro Nusantara Santri, Rizky Ramdhan Fadilah.