Regente de Banyumas: Las actividades de celebración de la educación no formal apoyan el manejo de ATS

Purwokerto (ANTARA) – El regente Sadewo Tri Lastiono de Banyumas dijo que la actividad del Festival de Educación No Formal fue una clara demostración del compromiso del gobierno regional para mejorar la calidad de la educación no formal y al mismo tiempo apoyar el manejo de los niños no escolarizados (ATS) en Banyumas Regency, Java Central.

“El Festival de Educación No Formal es una manifestación concreta de nuestro compromiso de mejorar la calidad de la educación no formal y apoyar el Movimiento Nacional para el Manejo de Niños No Escolarizados en Banyumas Regency”, dijo el miércoles en un discurso escrito leído por el Secretario Regional de Banyumas Regency, Agus Nur Hadie, en la inauguración de la Celebración de Educación No Formal 2025 en la Oficina de Educación de Banyumas Regency (Dindik), el miércoles.

Según él, la educación no formal desempeña un papel importante a la hora de ofrecer oportunidades de aprendizaje para todos, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Dijo que el número de niños sin escolarizar en Banyumas siguió disminuyendo significativamente gracias a varias innovaciones, como la implementación de la aplicación Sipatas (Espíritu para el tratamiento de niños sin escolarizar).

«Antes el número era de unos 27.000 niños, ahora sólo hay 13.000. Esto se debe a la innovación y la cooperación con diferentes partes», afirma.

Dijo que el Festival de Educación No Formal no es sólo un medio de socialización sino también un foro de creatividad y competencia para estudiantes y profesores de los Centros de Actividades de Aprendizaje Comunitario (PKBM).

Durante este evento, dijo, los participantes participaron en diversas competencias como voleibol, danza creativa y videos de perfil, y participaron en una exposición sobre el trabajo de educación no formal.

«Esta actividad demuestra que la educación no formal en Banyumas es dinámica e inspiradora», afirmó.

En una reunión posterior al evento, el secretario regional de Banyumas, Agus Nur Hadie, dijo que la implementación del PKBM era una estrategia eficaz para reducir el número de niños sin escolarizar.

«PKBM es una escuela flexible, algunos por la tarde, otros por la noche. Los estudiantes también son diversos, muchos ya están trabajando, pero todavía están entusiasmados por recibir una educación», dice.

El Secretario Regional también agradeció el entusiasmo de los participantes de PKBM que no solo estudiaron para obtener un diploma de equivalencia, sino que también participaron en diversas actividades y asuntos importantes para aumentar la motivación y la confianza en sí mismos.

Mientras tanto, Joko Wiyono, jefe de la Oficina de Educación de la Regencia de Banyumas, dijo que la implementación de las actividades del Festival de Educación No Formal se basó en tres consideraciones principales.

«En primer lugar, queremos brindarle al público información completa de que el estado está aquí para brindar acceso integral a la educación y los servicios de habilidades», dijo.

En segundo lugar, dijo, garantizar el compromiso del Gobierno de Banyumas Regency de apoyar la existencia de la educación no formal como parte inseparable de Educación para todos, mientras que el tercero es brindar referencias para que las personas no se sientan inseguras o avergonzadas de asistir a instituciones educativas no formales.

Según él, estos esfuerzos han logrado resultados significativos porque el número de niños no escolarizados en Banyumas se ha reducido de unos 27.000 a 13.250 niños y la mayoría de ellos han sido incluidos en los programas del PKBM porque muchos de ellos ya están trabajando, tienen familia o están limitados por factores económicos.

Dijo que los diplomas emitidos por PKBM, como el Paquete C, son totalmente equivalentes a los diplomas de escuela secundaria (SMA).

«El diploma del Paquete C puede ser para estudiar, puede ser para registrarse para trabajar, puede ser para registrarse para el TNI/Polri, así que es lo mismo. La única diferencia es el nombre», dijo Joko.

El jefe del Centro para la Garantía de la Calidad de la Educación (BBPMP) de la provincia de Java Central, Nugraheni Triastuti, valoró las medidas adoptadas por el gobierno de Banyumas Regency a través del departamento de educación local en un esfuerzo por abordar a los niños que no van a la escuela.

Evaluó que la educación no formal en Banyumas no se trata solo de lidiar con los ETA sino que también es capaz de facilitar que los niños con diversas afecciones optimicen su potencial.

Con la exhibición de productos como café y snacks en el evento, dijo, quedó claro que el proceso de aprendizaje fue productivo.

«Aprenden mientras producen. Esto significa que su aprendizaje es productivo. El aprendizaje no siempre ocurre en una habitación con un escritorio y una silla, pero también poder producir algo haciendo actividades también es un proceso de aprendizaje», dijo.

Nugraheni espera que tales actividades puedan cambiar la percepción de la sociedad de que la educación para la igualdad no es diferente de la educación formal en términos de las competencias producidas, de modo que ya no haya dudas a la hora de elegir la ruta de la educación no formal.

Lea también: Regente de Banyumas: la abolición de las multas fiscales es prueba del apoyo de la comunidad