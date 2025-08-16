Manchester City ha confirmado la venta de James McAtee a Nottingham Forest

James McAtee ha salido de Manchester City para Nottingham Forest

James McAtee ha completado una reubicación de £ 30 millones de Manchester City a Nottingham Forest.

El jugador de 22 años abandonará el Blues después de haber pasado la academia, pero permanecerá en la Premier League con Forest.

Y McAtee dijo que está listo para un nuevo comienzo después de terminar su larga asociación con City.

En una conversación con Forest Club Media, dijo: “Me siento listo para un nuevo desafío y el club tuvo una gran temporada el año pasado, así que quiero construir sobre él y mostrar lo que puedo hacer.

«Estoy muy feliz de estar aquí y tengo muchas ganas de trabajar con mis nuevos compañeros de equipo y sé la ambición de todos los asociados con el club, algo de lo que quiero ser parte».

El director de fútbol del bosque, Ross Wilson, dijo: “No hace falta decir que estamos absolutamente complacidos de dar la bienvenida a James en Nottingham Forest.

«Es un jugador que hemos admirado durante mucho tiempo, y nuestras conversaciones con Manchester City, James, su familia y sus representantes han sido increíblemente constructivos en el último mes.

«Después de haber establecido Inglaterra en el título del Campeonato Europeo U21, James se tomó el tiempo para pensar en su próximo paso, y estamos muy contentos de haber elegido el bosque. Estamos orgullosos de tener tres talentos jóvenes extremadamente emocionantes del grupo que han levantado el trofeo U21 Euro y ahora James.

«Hubo un gran interés en James, pero mostró una verdadera determinación de participar con nosotros. Nuestros jugadores han estado entusiasmados con la posibilidad de que llegue, y ahora podemos darle la bienvenida oficialmente en el grupo».

McAtee brilló como una persona joven en la ciudad y los ayudó a ganar la Copa de Jóvenes FA por primera vez en 12 años en 2020 antes de ser proclamado el Jugador del Año de la Premier League 2 en 2022. Su senior debió a Manchester United un año antes, con su actuación dejando a Pundit Gary Neville a Pundit Gary Neville Gush sobre el ‘David Silva Silva’ CLONES ‘Producido en la academia.

Dos años en préstamo en Sheffield United siguieron antes de que McAtee regresara al Etihad decidido a entrar en el primer equipo de Pep Guardiola y quedarse allí. Terminaría la temporada con siete goles, solo cuatro jugadores estaban más en ella, pero fueron omitidos del equipo para la final de la Copa FA y el último partido de la Premier League, a pesar del gerente que dijo públicamente que debería haberlo usado con más frecuencia.

La decisión de la ciudad de permitir que McAtee vaya al Campeonato Europeo menor de 21 años en lugar del Club de la Copa Mundial, significó el final de su carrera en el Blues, aunque esa competencia vio que sus acciones se mantuvieron más altas. Fue capitán de Inglaterra a Glorie y fue mencionado en el jugador final en la victoria sobre España.

Varios clubes alemanes estaban interesados en firmar a McAtee y un traslado a la Bundesliga miró las tarjetas en algún momento, pero esos clubes se disuadieron por una considerable aprecio de la ciudad; Múltiples ofertas de aproximadamente £ 25 millones fueron rechazadas por un jugador con otro año restante en su contrato, con la ciudad más cerca de £ 40 millones.

Forest, sin embargo, permaneció en la mesa de negociaciones y pudo reducir la ciudad a un paquete total de £ 30 millones. City irá al bosque el 27 de diciembre, con la configuración de regreso en Etihad el 4 de marzo.

Marca la segunda caída importante del verano, con Como Maximo Perrone asegurando una tarifa de £ 13 millones cuando los Blues habían pedido £ 25 millones.