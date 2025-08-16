Browns QB Dillon Gabriel limpia el aire en la controversia de Shedeur Sanders

Dillon Gabriel vi su primera acción de pretemporada el sábado contra el Filadelfia EaglesPero fue su entrevista en el juego la que llamó la mayor atención.

Gabriel completó 13 de 18 pases para 143 yardas en la victoria 22-13 de los Browns. También lanzó un pick-Six en el segundo cuarto después de que uno de sus receptores corrió la ruta equivocada. Gabriel jugó la primera mitad antes de ser relevado por Tyler Huntley.

Gabriel está compitiendo con Joe Flacco, Kenny Pickett y compañero novato Shedeur Sanders para el trabajo inicial en Cleveland. Sanders, quien lanzó para 138 yardas y dos touchdowns en su debut la semana pasada, se quedó fuera del partido del sábado con un lesión oblicua.

Durante su entrevista secundaria en la transmisión de los Browns, Gabriel hizo comentarios que muchos interpretaron como un sutil jab en Sanders.

«Hay artistas y hay competidores. Y lo entiendo totalmente. Y mi trabajo es competir. Eso es lo que estoy enfocado en hacer». Gabriel dijocon la entrevista publicada por la cuenta oficial de la NFL X. «Estamos haciendo este medio juego, pero es algo a lo que me acostumbraré. Solo quiero ser el mejor compañero de equipo que pueda y todos podemos hacer nuestro mejor trabajo».

Gabriel luego aclaró en su conferencia de prensa posterior al juego que el comentario no estaba dirigido a Sanders.

«Estoy todo sobre nuestro equipo», dijo Gabriel. «Lo he dicho antes, para mí los artistas son (los medios de comunicación). Competitor, eso es lo que soy y todos mis compañeros de equipo. Todos tenemos trabajos que hacer».

Browns aún por nombrar mariscal de campo titular

Después del juego, Stefanski se negó a hacer comparaciones entre sus dos quarterbacks novatos.

«No voy a comparar a nuestros jugadores» Stefanski dijo. «Estoy satisfecho con ambos tipos, donde están en su progresión. Tienen la mentalidad de que van a mejorar cada día, lo que aprecio».

La tabla de profundidad del quarterback permanece inestable, aunque Flacco se considera el claro favorito para el trabajo inicial de la Semana 1, y se espera un anuncio pronto. Pickett ha estado limitado por una lesión en los isquiotibiales durante gran parte del campamento, mientras que Gabriel y Sanders tienen un inicio de pretemporada.

Stefanski dijo que espera tener los cuatro quarterbacks disponibles para el final de pretemporada del equipo contra el Rams de Los Ángeles.

«Espero que sí, pero no estoy seguro», dijo Stefanski.

Browns dice que Dillon Gabriel puede ‘limpiar’ el juego

Gabriel parecía agudo por gran parte de su trabajo contra los Eagles, aunque se destacaron algunos errores clave, sobre todo un pick-Six.

«Eso nunca puede suceder en esa jugada. No podemos hacer eso como un equipo de fútbol», dijo Stefanski. «Mucho para limpiar. Hay algunas cosas que pensé que lo hizo bien. Pensé que nuestra ofensiva en su conjunto en el tercer down fue muy bueno temprano, lo que nos permitió permanecer en el campo, porque no creo que estuviéramos geniales en la primera y segunda oportunidad, pero mucho para limpiar».

Los Browns regresarán durante una semana de trabajo en Cleveland después de estar en el camino para sus dos primeros enfrentamientos de pretemporada. Se enfrentarán a los Rams el 23 de agosto como su prueba final.