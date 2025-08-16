PLN Introducción de innovaciones de Batik Utilice lana eléctrica

Semarang (Antara) – PT PLN (Persero) Central Java y Di Yogyakarta Unidad de distribución (PLN UID Central Java y Diy) a través de una de las unidades de implementación de servicio al cliente de Yogyakarta (PLN UP3 YOGYAKARTA) Fashtens Afakthja al presentar la introducción de los equipos eléctricos modernos de Batik que es amigable con el medio ambiente, seguro y mantenimiento de la autenticidad de la autenticación de la autenticación de la autenticación de la autenticidad.

En el segundo día de JFW 2025, el viernes (8/8), la posición de PLN se convirtió en un imán para la atención de los visitantes. A través de shows en vivo Batik utilizando calentadores eléctricos y calentadores de inducción para calentar la noche (Batikkaarsen), los visitantes no solo son testigos del proceso, sino que también tienen la opción de probar Batik usando cantos eléctricos directamente.

La punzada eléctrica tiene ventajas, como temperaturas nocturnas que se mantienen constantemente, libres de fuego, humo mínimo, ecológico y seguro de usar, incluso por principiantes o niños.

Esta tecnología también está equipada con configuraciones de temperatura, por lo que la noche no es demasiado líquida o gruesa, por lo que el proceso de batik se vuelve práctico sin la molestia de mantener el fuego durante horas.

«Batik es un patrimonio cultural indonesio muy valioso y ha sido reconocido por la UNESCO como una herencia cultural del mundo el 2 de octubre de 2009

PLN UP3 YOGYAKARTA Gerente Sigit Hari Wibowo agregó que PLN continúa fomentando el uso de tecnología basada en electricidad en diferentes sectores, incluido el arte y la cultura, sin sacrificar la calidad y la originalidad de Batik.

«A través de un kanting eléctrico, queremos demostrar que la innovación eléctrica no es solo para grandes industrias, sino que también puede ayudar a mantener la cultura. Batik aún puede conservar su calidad original, sino que el proceso se vuelve más seguro, más eficiente y amigable con el medio ambiente», dijo Sigit.

Uno de los visitantes de JFW 2025, Ratna (32), afirmó quedarse impresionado cuando intentó hacer Batik con una resistencia eléctrica en la posición PLN.

«Hacer Batik suele ser difícil porque tengo que cuidar la estufa y tener cuidado con el fuego. Probé este kurt eléctrico, me sentí más seguro, no exagerado y fácil de usar. Así que quería traer a casa para aprender a Batik en casa», dijo Ratna.

El uso del cine eléctrico también es parte de la campaña PLN para fomentar la energía limpia y reducir las emisiones de carbono, de acuerdo con la transición de la energía nacional.

PLN también apoyó a MSMES para adaptarse a los desarrollos tecnológicos sin perder la identidad cultural.