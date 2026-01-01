Ivan Toney envía un mensaje al Man United tras las preguntas sobre la transferencia de la estrella

Ivan Toney ha estado en una forma sensacional con el Al-Ahli esta temporada, y el delantero inglés regresó a la Premier League en enero.

Ivan Toney está en buena forma para el Al Ahli (Imagen: Getty)

Ivan Toney ha hecho una declaración clara a los posibles pretendientes, incluido el Manchester United, después de encontrar la red nuevamente esta semana.

El delantero inglés ha demostrado una vez más su talento goleador y, según se informa, varios clubes de la Premier League consideraron fichar al jugador de 29 años en enero.

El gol de Toney contra el Al Fayha el martes elevó su cuenta a catorce goles en sólo diecinueve partidos con el Al-Ahli esta temporada. El jugador de 29 años dejó Brentford para unirse al equipo de la Saudi Pro League en agosto de 2024 en un acuerdo por valor de alrededor de £40 millones y desde entonces ha marcado 45 goles en 65 partidos.

Después de una impresionante temporada de debut con Al-Ahli, donde anotó 30 goles en 44 apariciones, Toney consiguió su regreso a la selección de Inglaterra.

Después de una gran actuación con Inglaterra en la Eurocopa de 2024, el United supuestamente consideró a Toney como un objetivo potencial mientras buscaban fortalecer sus opciones de ataque. Aunque no se llegó a ningún acuerdo, el club finalmente se decantó por Joshua Zirkzee.

Posteriormente, informes de finales de junio de 2025 afirmaron que United se había puesto en contacto con los representantes de Toney para buscar condiciones para mudarse a Old Trafford, y se estaba considerando una oferta por valor de £ 30 millones. El ex jefe de cazatalentos Mick Brown incluso le dijo a Football Insider en ese momento que United había estado monitoreando a Toney durante algún tiempo.

Ivan Toney celebra ganar la Supercopa de Arabia Saudita con el Al-Ahli. (Imagen: Foto de Clicks Images/Getty Images)

«Toney es un jugador interesante para el United», dijo. «Digas lo que digas sobre él, tiene un historial demostrado de marcar goles en la Premier League. Se fue a Arabia Saudita y siguió marcando goles».

Aunque se ha relacionado a Toney con un regreso a Inglaterra, no hay indicios de que el United esté persiguiendo a Toney actualmente, ya que el equipo de Ruben Amorim recién contrató al delantero esloveno Benjamin Sesko el verano pasado.

También se cree que Toney gana salarios importantes en Arabia Saudita y tiene contrato hasta 2028, lo que complicaría cualquier transferencia futura.

El United cambió a Joshua Zirkzee por Ivan Toney (Imagen: (Foto de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images))

Sin embargo, según Sky Sports, Toney está dispuesto a regresar a la Premier League en enero, y varios clubes importantes han expresado interés en ficharlo.

Clubes como Arsenal, Tottenham Hotspur y Everton también han mostrado interés en Toney en los últimos tiempos. Toney explicó su decisión de cambiar Brentford por la Saudi Pro League en diciembre de 2024.

“Llegué aquí y el campo de entrenamiento era bueno, el estadio era bonito y la calidad del equipo también era buena”, dijo. “La gente ve esta competición de otra manera, pero yo participé porque sabía que todavía hay un alto nivel.

«Quería algo diferente. Es una cultura diferente, pero puedo identificarme con todo. He estado en Peterborough, Brentford, ahora fuera del Reino Unido. Estoy emocionado de hacer este viaje. Creo que es el paso correcto en esta etapa de mi carrera».

