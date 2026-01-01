2012 Pune ataca el caso del acusado asesinado a tiros en Ahilyanagar







Bunty Jahagirdar, uno de los acusados ​​en el caso de las explosiones de Pune en 2012, fue presuntamente asesinado a tiros por atacantes no identificados el miércoles por la tarde. policía dijeron funcionarios, informó el PTI.

El incidente tuvo lugar en la ciudad de Shrirampur, en el distrito de Ahilyanagar de Maharashtra, dijo la policía.

Según el PTI, Jahagirdar, de unos 50 años, viajaba en un vehículo de dos ruedas con otra persona cuando dos asaltantes en bicicleta abrieron fuego contra él. El ataque ocurrió alrededor de las 2 de la tarde en Borawake College Road cuando regresaba de un cementerio.

Llevado de urgencia al hospital, sucumbió a las heridas

Después del tiroteo, Jahagirdar sufrió heridas de bala y fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano. Sin embargo, los médicos lo declararon muerto durante el tratamiento, según el PTI.

El superintendente de policía de Ahilyanagar, Somnath Gharge, confirmó el incidente y dijo que aún se desconoce el motivo exacto del ataque.

La policía inicia una investigación

«El motivo detrás del ataque aún no se ha determinado. Se han formado varios equipos para sonda el caso y la investigación continúa”, dijo Gharge, informó la agencia de noticias.

La policía está examinando imágenes de CCTV e interrogando a testigos para identificar a los atacantes.

Caso de explosiones en serie en Pune

Jahagirdar fue arrestado por el Escuadrón Antiterrorista de Maharashtra (ATS) por su presunto papel en las explosiones en serie de 2012 en Jangli Maharaj Road en Pune.

El 1 de agosto de 2012, se produjeron cuatro explosiones de bombas de baja intensidad en lugares concurridos de Jangli Maharaj Road, incluso cerca del teatro Balgandharva, una sucursal del Dena Bank, un establecimiento de McDonald’s y el puente Garware en un lapso de casi 40 minutos. Las explosiones provocaron pánico pero no hubo víctimas mortales.

Las explosiones ocurrieron en lugares dentro de un radio de 1 km en Jangli Maharaj Road. Se encontró una quinta bomba activa en JM Road que luego fue desactivada. Las explosiones que sacudieron la ciudad de Pune dejaron herido a un sastre de 34 años.

Casos penales registrados contra Jahagirdar

Según la policía, Jahagirdar supuestamente tenía varios casos penales registrados en su contra en el distrito de Ahilyanagar de Maharashtra. Estos casos incluyen graves acusaciones en su contra con cargos de asesinato, ofensas corporales e intimidación criminal.

Había salido de la cárcel después de que un tribunal le concediera la libertad bajo fianza en 2023 en Pune. caso de explosiones.

(con entradas PTI)





