Manejando la recuperación del acceso a Kutacane-Takengon en Aceh, HK revela avances

AcehVIVA – El Ministerio de Obras Públicas encargó a PT Hutama Karya (Persero) que se encargara de la recuperación acceso en el segmento camino nacional Takengon Blangkejeren – Kutacane (Jalan Nacional Serkil). Esto se hace con tres segmentos, a saber, Aceh central/frontera Gayo Lues-Blangkejeren, Blangkejeren-Gayo Lues/frontera sureste de Aceh y Gayo Lues/frontera sureste de Aceh-ciudad de Kutacane.

Lea también: Pelindo Multi Terminal garantiza que los servicios portuarios continúen funcionando durante las vacaciones de Navidad



Este tratamiento tiene como objetivo restablecer la movilidad comunitaria y mantener un tráfico fluido. logística durante el período de respuesta de emergencia a la transición de recuperación. Esto está en línea con los esfuerzos del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas (PU) para acelerar la recuperación de la conectividad después del desastre en Aceh.

Vicepresidente ejecutivo (EVP) El secretario corporativo de Hutama Karya, Mardiansyah, dijo que restaurar el acceso era parte de un esfuerzo conjunto para mantener la conectividad de Aceh después del desastre.

Lea también: Preparándose para anticipar un aumento en los flujos de retorno de Año Nuevo, KAI Logistics registra un aumento del 40 por ciento en el transporte de mercancías para el período navideño de 2025



«Se espera que el regreso al funcionamiento de las rutas en estos segmentos facilite la movilidad de los residentes y la distribución de la logística durante el período de respuesta de emergencia a la transición de recuperación». dijo Mardiansyah, citado de su declaración del jueves 1 de enero de 2025.

Hutama Karya está abriendo gradualmente el acceso a los tres segmentos para que las rutas de conexión entre distritos puedan volver a utilizarse inmediatamente. El segmento fronterizo de Gayo Lues/sureste de Aceh-ciudad de Kutacane tiene 70 km de largo funcional desde el pasado viernes (19/12), y puede ser utilizado por vehículos de dos y cuatro ruedas.

Lea también: Inundaciones en Aceh Tamiang: agua potable, medicinas gratuitas y ayuda escolar fluida



El segmento fronterizo de 120 km de Aceh central/Gayo Lues – Blangkejeren – Gayo Lues/sureste de Aceh ha estado funcional desde el sábado (20/12). Mientras tanto, el segmento fronterizo de 90 km Takengon-Central Aceh/Gayo Lues se declarará funcional el jueves (1/1/2026). Así, la longitud funcional del acceso alcanza los 284 km.

El estado del segmento es funcional temporal. En condiciones normales, la línea funciona en ambos sentidos. Sin embargo, en varios puntos de manipulación todavía se implementan disposiciones de tráfico escalonado para mantener la seguridad de los usuarios de la vía.

Este acceso podrá ser utilizado por vehículos de dos y cuatro ruedas, con un límite de carga máxima de 10 toneladas para vehículos de seis ruedas mediante supervisión. Se hacen excepciones para los camiones de combustible con una capacidad máxima de 5.000 litros para mantener el suministro de energía a las zonas afectadas.

En su implementación, los trabajos de recuperación se ejecutan mediante la limpieza de material de deslizamientos, manejo de cuerpos viales, reparación y pavimentación en puntos afectados, manejo de drenajes, fortalecimiento de taludes en lugares vulnerables, así como apertura de caminos temporales con terraplenes en tramos críticos. Para apoyar los trabajos, Hutama Karya alertó a 15 excavadoras y 4 unidades. cargador de ruedasapoyado por 25 personas.