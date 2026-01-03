‘Hablaremos’ – Pep Guardiola informa al Manchester City sobre Rodri y Jeremy Doku

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre los jugadores que regresan tras el empate de la Premier League con el Sunderland.

Jeremy Doku regresó con el Manchester City ante el Sunderland

Pep Guardiola hablará con el cuerpo médico del Manchester City antes de decidir la implicación de Rodri y Jeremy Doku ante el Chelsea. Ambos jugadores regresaron de una lesión en la segunda parte del partido de la Premier League contra el Sunderland, ya que eran necesarios para sustituir a Nico González y Savinho, que no pudieron continuar en el partido.

Guardiola estaba particularmente entusiasmado con Rodri dada la forma en que controló el juego en sus primeros minutos significativos en tres meses. El centrocampista español ayudó al City a hacerse con un partido mientras buscaba un avance que finalmente no llegó y no pareció tener problemas físicos durante el partido.

Con el partido del domingo ante el Chelsea ya a la vuelta de la esquina, Guardiola tendrá que valorar qué uso puede hacer de Rodri y Doku, que acaban de regresar de una lesión. Con Josko Gvardiol en el banquillo del Estadio de la Luz con ‘molestias’ y un cansado Nico O’Reilly saliendo antes de la hora, habrá muchos interrogantes sobre la forma física del equipo para el partido del próximo fin de semana.

«Siempre es lo que busco, pero hay que esperar un poquito porque volvió después de un año y medio, volvió y hay que tener cuidado. El calendario es el calendario, pero siempre con Rodri en el campo somos mejores. Sin Nico no hubiera sido posible porque Kovacic ya no está y Nico ha estado excelente, pero Rodri es Rodri», afirmó Guardiola.

«Todo el mundo lo sabe. Estamos mejor y la gente se siente mejor, pero tenemos que tener cuidado. Veremos cómo la gente se recupera. En este período es muy exigente tener dos partidos fuera y en Navidad siempre sucede. Dos partidos difíciles en Nottingham Forest y aquí. Tenemos que ver, no hay mucho tiempo».

«Rodri ha vuelto, pero tanto él como Jeremy tienen lesiones de larga duración, así que tenemos que tener cuidado. Hablaremos con los médicos y fisioterapeutas. Echaremos de menos a Savinho, pero cuantas más dificultades, más fuertes seremos».