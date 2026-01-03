Andhara Early anuncia la separación de su marido después de 14 años de matrimonio

VIVA – Las noticias de la separación han llegado nuevamente desde el mundo del entretenimiento de Indonesia. En esta ocasión, la actriz y presentadora Andhara temprano anunció públicamente que se había separado de su marido, Bugi, después de formar una familia durante 14 años. Este anuncio fue hecho directamente por Andhara a través de una carga en su cuenta personal de Instagram e inmediatamente llamó la atención del público.

En esta carga, Andhara Early pronunció una larga declaración llena de significado y emoción. Destacó que la decisión de separarse no se tomó apresuradamente, sino mediante una cuidadosa consideración por el bien común, especialmente de sus hijos. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«HEMOS TERMINADO. Después de 14 años de construir nuestras vidas, decidimos poner fin a nuestro matrimonio con respeto mutuo. Esta decisión no fue fácil, pero creemos que es lo mejor para ambos», escribió Andhara Early en un comunicado citado el viernes 2 de enero de 2025.

Andhara describe su viaje familiar con Bugi como una historia que ha vivido con todo el corazón. Aunque tenía que terminar antes de llegar a la «meta», optó por verlo no como un fracaso, sino como una parte de la vida que debe ser valorada.

«A veces, el viaje juntos termina antes de la meta. Pero elegimos verlo no como un fracaso, sino como un capítulo que ha sido escrito con todo nuestro corazón, y ahora es el momento de un nuevo capítulo», escribió nuevamente.

Además, Andhara Early destacó que, aunque se ha liberado la condición de marido y mujer, su papel como padres seguirá desempeñando juntos con plena responsabilidad.

«Decidimos renunciar pacíficamente al título de ‘marido y mujer’, para mantener mejor el título de ‘padres'», dijo.

También enfatizó que el amor por sus hijos nunca cambiará y sigue siendo la principal prioridad en la vida de ambos.

«Por los niños, nuestro amor nunca ha cambiado y seguirá uniéndolos en cada paso», explicó además.

En la carga, Andhara dijo que el video que compartió era una forma de respeto por el viaje familiar que habían atravesado juntos, incluida la familia que habían formado y los niños que eran el centro de sus vidas.