El Borneo FC está bajo presión, listo para abrir 2026 venciendo al PSM Makassar

Samarinda, VIVA – Borneo FC Samarinda arranca el 2026 con mucha presión tras no poder ganar en los últimos cuatro partidos Superliga 2025/26. Al entrar en la semana 16, el equipo apodado Pesut Etam se enfrenta a una dura prueba al recibirlo PSM Makassar en el estadio Segiri, Samarinda, el sábado 3 de enero de 2026 por la tarde.

Este partido es un momento importante para el equipo. Fabio Lefundes para recuperar la confianza en sí mismos manteniendo al mismo tiempo la posición en la cima de la clasificación temporal que acababa de ser desplazada por Persib Bandung.

Jugando frente a su propia afición, el Borneo FC aspira a una victoria completa. Sin embargo, Lefundes admite que el partido contra el PSM no será fácil. Según él, el equipo visitante tiene una sólida organización de juego y fortaleza física que puede dificultar las cosas durante todo el partido.

«Son un equipo fuerte, buenos en los duelos, fuertes y les gusta buscar el contacto. Tenemos que estar preparados para afrontar su fuerza física», dijo el técnico brasileño citado en el sitio web oficial de la I.League.

Aunque el tiempo de preparación fue relativamente corto, Lefundes se aseguró de que todos los jugadores, incluido Mario Paralta y sus compañeros, entendieran el plan de juego elaborado por el cuerpo técnico.

«Creemos que podemos hacer un muy buen partido. Les pido a los jugadores que puedan sacar los tres puntos en casa. No quiero perder más puntos en casa y eso es toda nuestra responsabilidad», recalcó.

También espera contar con el apoyo total de los seguidores del Borneo FC para ayudar al equipo a salir de la presión. «También necesitamos el apoyo de la afición. Espero que vuelvan y llenen el estadio», añadió Lefundes.

Por parte de los jugadores, Komang Teguh destacó la disposición del equipo para afrontar la presión del PSM Makassar con gran motivación.

«Trabajaremos duro para conseguir los tres puntos», afirmó el jugador nacido en Bangli.

Actualmente, el Borneo FC ocupa el segundo lugar en la clasificación de la Superliga 2025/26 con 34 puntos, mientras que el PSM Makassar ocupa el noveno lugar con 19 puntos. Ambos equipos están igualmente decididos a conseguir todos los puntos para mejorar sus respectivas posiciones en la clasificación.