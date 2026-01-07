Se presentan cargos por tiroteo mortal contra un oficial de Texas – oficial de la ley

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

La policía de Austin dice que dos hombres ahora están acusados ​​del asesinato del oficial adjunto del Precinto 3 del condado de Caldwell, Aaron Armstrong, quien recibió un disparo la madrugada del domingo mientras trabajaba en seguridad fuera de servicio en un club nocturno del norte de Austin.

Según la policía, el tiroteo ocurrió poco después de las 2 a.m. afuera del Club Rodeo en 9515 North Lamar Boulevard. Los oficiales que respondieron a una llamada al 911 encontraron a Armstrong en el estacionamiento con heridas traumáticas.

Lo llevaron al Hospital Dell Seton, donde luego murió.

Armstrong llevaba una cámara corporal y los detectives de homicidios revisaron las imágenes como parte del caso. La policía describió una escena que comenzó en el club cuando el personal de seguridad tuvo un altercado con un cliente. Armstrong escoltó al hombre afuera e intentó calmar la situación incluso después de que el hombre supuestamente lo empujó o se alejó.

La policía dice que Armstrong se identificó como un agente de la ley y le advirtió al hombre que sería arrestado, pero la situación se intensificó en el estacionamiento. Las autoridades alegan que varias personas se interpusieron entre el oficial y el sospechoso cuando el oficial intentó detenerlo. La policía dice que se sacó un arma y le dispararon a Armstrong. También dicen que Armstrong respondió al fuego antes de desplomarse.

El sospechoso, Thomas Vences, de 38 años, está acusado de múltiples delitos, incluido el asesinato de un agente del orden público. La policía dice que Vences fue arrestado más tarde el domingo por el Grupo de Trabajo sobre Fugitivos Lone Star de los Alguaciles Federales y luego admitió su participación en el tiroteo durante una entrevista después de ser detenido por un cargo de delito grave no relacionado.

También fue arrestado un segundo sospechoso, Ronaldo E. Colindres Simón, de 22 años. La policía alega que él conducía el auto de la fuga y atropelló parte del cuerpo de Armstrong durante el vuelo. Está acusado de agresión a un agente del orden público.

Vences tiene un largo historial criminal en el condado de Travis que se remonta a 2005. El jefe de policía de Austin dijo que el departamento planea aumentar su presencia en el área e implementar una estrategia integral relacionada con las preocupaciones de seguridad del club.

El trabajo fuera de servicio todavía requiere tácticas de trabajo. Comunicación clara, posicionamiento y acceso directo a la mensajería, incluso en ubicaciones conocidas. Espere que el arma aparezca tarde. Muchos ataques ocurren en el momento de establecer el control, más que en el primer contacto. La investigación muestra que La desescalada es una escalada. cuando te encuentras con personas violentas y que no cumplen con las normas. Los dos indicadores previos al ataque más comunes ocurren cuando los agentes se encuentran con un incidente amplificado (información que requiere una mayor presencia táctica) y esta amplificación va acompañada de incumplimiento. La táctica de distensión adecuada en tales situaciones es poner esposas inmediatas. Lea este artículo para obtener más información.

