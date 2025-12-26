Freddie Flintoff tuvo que dejar de ‘hacer pasar a su esposa por un infierno’ después de ser expulsado de un avión

La ex estrella del cricket de Inglaterra, Andrew Flintoff, se ha enfrentado a una serie de batallas personales a lo largo de su vida, tanto a nivel profesional como privado.

Andrew Flintoff y su esposa Rachel fotografiados en 2018 (Imagen: Imágenes GOR/GC)

Andrew ‘Freddie’ Flintoff, una de las personalidades más queridas de la televisión, regresó a nuestras pantallas estas Navidades con Bullseye.

Si bien Flintoff logró un éxito notable en la cima de los deportes profesionales, también luchó con numerosos desafíos profundamente personales que afectaron su vida y sus relaciones. A pesar de ser aclamado como el héroe de la serie Ashes de 2005, Flintoff luchó contra la bulimia y el abuso de alcohol durante su carrera deportiva, aunque nunca se identificó como un alcohólico.

El ícono del cricket ha reconocido abiertamente que su consumo de alcohol, que sirvió para ocultar sus problemas de salud mental, hizo que su esposa «pasara un infierno». A pesar de estas dificultades, la pareja permaneció casada durante 19 años.

Rachel Wools ha permanecido firmemente al lado de su marido en los momentos más difíciles. En 2022, se encontraron juntos nuevamente en la corte cuando Flintoff sufrió un accidente casi fatal mientras filmaba para Top Gear.

En una columna del Daily Mail escrita hace una década, Flintoff reveló el alcance de su consumo de alcohol, que continuó hasta los 30 años.

Confesó que nunca maduró realmente en lo que respecta a la bebida, y que regularmente bebía tragos y elaborados combinados que realmente no le gustaban. Flintoff luego explicó sus razones para la abstinencia total.

Freddie Flintoff ha tenido problemas con el alcohol en el pasado (Imagen: Foto de Dominic Lipinski/Getty Images)

«Ahora tengo 37 años y ya no bebo por todo tipo de razones», escribió en 2015. «Primero, puede hacerme parecer un idiota. Segundo, cuando bebo engordo mucho y realmente no quiero engordar».

«Lo más importante es que no bebo ahora porque he usado la bebida para cambiar mis sentimientos en el pasado. Ya fueran sentimientos de inseguridad o depresión, bebía con la esperanza de no seguir sintiéndome así.

«Con tres o cuatro pintas te sientes como si te lo estuvieras pasando genial. Pero luego sigues adelante y terminas en el olvido. Y al día siguiente te despiertas y por más graves que fueran tus problemas sin resaca, siempre son mucho peores con resaca».

En 2017, Flintoff habló sobre el incidente fundamental que lo llevó a dejar el alcohol por completo. Durante una aparición en BBC Radio 5 Live Sport, reveló cómo, mientras estaba borracho en un avión, accidentalmente intentó orinar en la cabina.

Flintoff supo que tenía que dejar de beber después de que lo echaran de un avión. (Imagen: Philip Brown, Getty Images)

“Abro la puerta y me bajo los pantalones”, dijo. «Echo la cabeza hacia atrás. Abro los ojos, no estoy en el baño, ¡estoy en la cabina! Hay dos pilotos alemanes, me volteo y ella dice: ‘¡Sáquenlo de mi avión!’

«Entonces, como hacen todos los aficionados al fútbol cuando se han deshonrado, llega la seguridad y me sacan del avión. Ahora tengo que caminar por la fila de 100 metros de aficionados al fútbol ingleses que ahora piensan que soy el Mesías. Creen que soy el hombre, esto es brillante, que soy un aficionado al fútbol».

«Me escabullí escaleras abajo, mantuve la cabeza gacha mientras coreaban mi nombre. Pero no estoy contento con eso, es algo que nunca volverá a suceder y una de las muchas razones por las que dejé de beber».