Airlangga apunta a que el gasto público de fin de año alcance los 110 billones de rupias

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, apuntando a ese total compras sociedad hasta fin de año Para 2025 podría alcanzar los 110 billones de rupias.

Se espera que este objetivo pueda alcanzarse mediante una serie de programa descuento Realizado a nivel nacional en centros comerciales y plataformas online.

Por ejemplo, el Día Nacional de Compras en Línea (Harbolnas), programas de descuentos minoristas en centros comerciales y la campaña «Just Shop in Indonesia», también conocida como BINA Indonesia, que se lleva a cabo simultáneamente en varios centros comerciales.



Guía de reglas de la Nueva Normalidad en los centros comerciales. Foto : ENTRE FOTOS/David Muharmansyah

El objetivo de todos los programas iniciados por la Asociación de Inquilinos y Minoristas de Centros Comerciales de Indonesia (Hippindo) es que el consumo público pueda aumentar y contribuir positivamente al crecimiento económico nacional este año.

«La actividad ‘Just Shop in Indonesia’ realizada por Hippindo en todos los centros comerciales tiene como objetivo transacciones de 30 billones de IDR para el 4 de enero de 2026. Anteriormente, Harbolnas alcanzó los 35 billones de IDR. Así que para finales de año nuestro objetivo es gastar 110 billones de IDR», dijo Airlangga al revisar los preparativos para trabajar desde cualquier lugar (WFA) en el sur de Yakarta, viernes 26 de diciembre de 2025.

Según él, en algunas tiendas los descuentos pueden llegar incluso al 50 por ciento, además de descuentos adicionales de hasta el 25 por ciento y reembolsos de hasta el 10 por ciento. Por lo tanto, se espera que estas cosas puedan aumentar el interés de compra de la gente.

Además de depender del consumo interno, Airlangga también destacó el papel del sector turístico a la hora de fomentar el gasto. Según él, el turismo de compras es uno de los principales atractivos para los turistas extranjeros.

«Especialmente los turistas malasios que a menudo combinan visitas turísticas con compras y el uso del tren rápido Whoosh», dijo Airlangga.

También enfatizó que los centros comerciales ahora no sólo funcionan como espacios de consumo, sino que también tienen un papel económico más amplio.

«El gobierno está alentando a los centros comerciales a convertirse en espacios productivos, incluso para los trabajadores de la economía informal, y a adaptarse al concepto de Trabajo desde cualquier lugar (WFA)», dijo.

A la revisión de la preparación de la WFA en Pondok Indah Mall, en el sur de Yakarta, también asistieron el Ministro de Comercio, Budi Santoso, el Ministro de Turismo, Widiyanti Putri Wardhana, la Ministra de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (UMKM), Maman Abdurrahman, el Presidente General de la Asociación Indonesia de Gestión de Centros Comerciales (APPBI), Alphonzus Widjaja, y el Presidente General de Hippindo Budihardjo Iduansjah.