El gobierno de Kudus Regency acelera la eliminación de residuos

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, está acelerando la gestión de residuos trabajando con varias partes, incluida la comunidad, para promover la clasificación de residuos y lograr la ambición de lograr la certificación Adipura para la región.

«Las sanciones del Ministerio de Medio Ambiente/Jefe de la Agencia de Control Ambiental deben aceptarse, con el espíritu de su mejora inmediata, para que podamos alcanzar el objetivo adicional de cinco puntos para obtener un certificado Adipura», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris después de recibir una visita del Ministro de Medio Ambiente/Jefe de la Agencia de Control Ambiental Hanif Faisol Nurofiq al Sitio de Procesamiento Final de Residuos (TPA) de Tanjungrejo, distrito de Jekulo, Kudus, el viernes.

Para resolver el problema de los residuos, admitió que necesita el apoyo total de todos los sectores de la sociedad, incluidos Forkopimda, DPRD, la comunidad empresarial y los residentes.

Dijo que el gobierno de Kudus Regency ha tomado una serie de medidas concretas, especialmente después de una reunión con el Ministro de Medio Ambiente. Una de ellas es el cierre paulatino de la zona del vertedero utilizando suelo para reducir el impacto sobre el medio ambiente.

«Después de reunirnos con el Ministro, hemos llevado a cabo varios cierres, incluido el recubrimiento con tierra. Y en 2026 llevaremos a cabo un procesamiento de residuos a gran escala en Kudus», dijo.

Sam’ani también dijo que aceptaba las sanciones administrativas del gobierno central. Se espera que estas sanciones sirvan como un importante recordatorio de que los residuos pueden convertirse en un problema grave si no se gestionan adecuadamente.

«Con esta sanción, esperamos que todas las partes sean más conscientes de que los residuos pueden convertirse en un problema si no se gestionan adecuadamente», afirmó.

Para aumentar el valor de la gestión regional de residuos, el gobierno de Kudus apunta a un aumento de cinco puntos para salir de la categoría de ciudades sucias. Se han puesto en marcha varias estrategias, desde cubrir el vertedero con geotextiles que luego se cubren con tierra, optimizar el uso de combustible derivado de residuos (CDR) o un método de procesamiento de residuos inorgánicos para convertirlos en combustible alternativo para la industria del cemento, hasta reforzar la clasificación de residuos en origen.

«Maximizaremos los CDR existentes, incluidos los de los templos, y clasificaremos los residuos. Las empresas de Kudus, incluida Djarum, también participan en la gestión de residuos orgánicos a través del programa Kudus Asik», explicó.

El gobierno de Kudus Regency también ha asignado 50 millones de IDR en asistencia para la gestión de residuos para cada aldea. Esta asistencia está dirigida a la gestión de residuos a nivel de aldea y al fortalecimiento de los Sitios de Gestión de Residuos (TPS).

En cuanto a los planes de ampliación del vertedero, los permisos aún están pendientes. Esta expansión no tiene como objetivo aumentar las pilas de desechos, sino más bien aumentar la capacidad de tratamiento, incluido RDF adicional, procesamiento de lixiviados y otros desechos.

Junto con estos diversos esfuerzos, la capacidad de residuos que van a los vertederos también comienza a disminuir. Actualmente, el volumen diario de residuos ha disminuido de aproximadamente 400 toneladas a 300 toneladas por día.

«Estoy seguro de que con nuestra fuerza colectiva, incluido el apoyo de las empresas, podremos abordar seriamente el problema de los residuos en Kudus», afirmó.

Debido a las sanciones del Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno de Kudus Regency sigue siendo una ciudad sucia. Cuando se cumplen los requisitos de gestión y se pueden sumar cinco puntos, el estado se actualiza a un certificado Adipura.

Esto se refiere a las últimas regulaciones del Ministerio de Medio Ambiente que existen nuevos criterios para la obtención de Adipura. Hay cuatro predicados que los distritos/ciudades pueden lograr, comenzando desde Adipura Kencana como el predicado más alto, Adipura, Certificado Adipura, hasta el predicado de Ciudad Sucia para el estatus más bajo. Mientras tanto, la evaluación cubre aspectos políticos y presupuestarios, la calidad de los recursos humanos (RRHH) y las instalaciones de gestión de residuos, hasta el sistema de gestión de residuos y la limpieza general de la ciudad.