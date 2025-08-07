El mercado cinematográfico estadounidense regresa a Los Ángeles con las principales compañías

El Mercado de cine americano Parece que está en camino de recuperarse de la decepcionante escapada de Las Vegas. Como se informó anteriormenteEl mercado volverá a su ubicación original en Los Ángeles del 11 al 16 de noviembre y ya ha alistado a las principales empresas de más de 60 países.

La 46ª edición se organizará en Fairmont Century Plaza en Los Ángeles, un marcado contraste de la turista del área del muelle de Santa Mónica que organizó el mercado durante muchos años, pero un lugar conveniente para los negocios, ya que está casi literalmente al lado de CAA y muchos grupos de películas con sede en LA.

Los organizadores han confirmado que el espacio de exhibición casi se vende con compañías internacionales líderes, incluidas AGC Studios, Anton, Charades, Embankment Films, Gaumont, Hanway Films, Goodfellas, LeónLa fábrica de partidos, NeónNorth.Five.Six, Pathé Films, Protagonist Pictures, Studiocanal, WME Independent y XYZ Films, entre otras.

«Este impulso temprano señala un sentido renovado de optimismo y compromiso en la industria independiente de cine y televisión, así como destaca la posición duradera de AFM para que los actores globales se reúnan para hacer negocios, redes, presentes y pantalla completadas y trabajos en progreso, y obtengan información sobre el mercado actual», dijeron los organizadores en una declaración.

También se registran para el mercado para paraguas nacionales que las compañías de ventas y producción representarán a países como China, Francia, Alemania, Italia y Tailandia, organizados respectivamente por la Corporación de Co-productores de Cine de China, Unifernance, Films alemán + Marketing, la Agencia de Comercio Italiano con el Ministerio de Cultura DGCA y el Departamento de Promoción Internacional de Tailandandia (DITP).