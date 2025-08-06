El veredicto de tres palabras de Barcelona, Marcus Rashford, dice mucho después del primer gol de Man United Leninge

Marcus Rashford dejó el Manchester United nuevamente en préstamo para convertirse en miembro del gigante español Barcelona

Marcus Rashford, que está prestado en Barcelona desde el Manchester United (Imagen: Paul Miller/Getty Images)

Barcelona ha sido golpeado por Marcus Rashford Fever desde que el inglés completó su transferencia de préstamos desde el Manchester United este verano.

Este verano, Rashford selló un préstamo estacional a Barcelona, que ahorró a United £ 12 millones en salarios y luego podría ganar £ 26 millones reportados si la opción de hacer el cambio se registra permanentemente.

El jugador de 27 años ha realizado tres actuaciones de pretemporada para el lado de Hansi Flick, quien recientemente anotó más en colores de Blaugrana en un amistoso contra Daegu.

Hasta ahora fue un comienzo positivo de la vida en España para Rashford y el atacante esperará que pueda usar su forma hasta ahora en la temporada.

Según se informa, Rashford Barcelona vio el club de sus sueños cuando estaba claro que dejaría United, y hasta ahora el amor parece ser mutuo.

El club ahora ha emitido un juicio de tres palabras de su nueva firma del préstamo en Instagram mientras coloca una imagen de Rashford en acción. La foto fue acompañada por la leyenda: «Marcus Rashford: nacido para anotar. [Heart on fire emoji]. «

Este es solo el último en una larga línea de actividad en las redes sociales dirigida al segundo préstamo de Rashford de United, con algunos de sus compañeros de equipo de Old Trafford que apoyan a su amigo.

Y muchos expertos han hablado sobre el gran movimiento de Rashford, uno de ellos es el antiguo Barça y Sterrenrdo brasileño.

«Tiene todo para destacar, especialmente con el gran entrenador que tendrá a su lado. Eso lo ayudará mucho en su desarrollo», dijo.

«Es una competencia diferente al inglés. Creo que tendrá más oportunidades, más oportunidades para mostrar su calidad y lograr algo grande allí».

Además, Gary Lineker elogió muchos elogios cuando dijo: «Creo que lo hará muy bien. Creo que es un gran desafío. Tienen jugadores brillantes, será difícil jugar regularmente. Pero hay tantos juegos que juegan ahora.

«Es notable por lo que logra a esta edad. Creo que esta también es una buena firma para Barcelona, y Marcus en su mejor momento es increíble».

