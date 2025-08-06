MLB abre un nuevo terreno con la primera llamada femenina de árbitro

Béisbol de las grandes ligas está en la cúspide de un momento innovador, ya que Jen Pawol se convertirá en el Primera mujer en árbitro Un juego de MLB de temporada regular este fin de semana. Como el Bravos de Atlanta recibir el Miami Marlins En Truist Park, Pawol romperá un nuevo terreno, deficiando ambos juegos de Doble de los sábados y tomando la posición del plato en el final del domingo.

A los 48 años El viaje de Pawol A este hito se ha definido por la perseverancia, la habilidad y una pasión que trasciende los caminos arbitrarios típicos. Esto marca un avance importante no solo dentro del béisbol sino en todas las principales ligas deportivas profesionales de los Estados Unidos.

Un viaje a través de las filas

Criado en Nueva Jersey, Pawol seguía un camino Familiar para muchos atletas, jugando softball en la Universidad de Hofstra como un receptor destacado e incluso unirse al equipo nacional de béisbol femenino de EE. UU. Después de graduarse, pasó años enseñando mientras oficiaba los juegos de softbol de la NCAA.

Su decisión de perseguir el árbitro profesionalmente Comenzó en serio alrededor de 2015 cuando asistió a la Academia de Entrenamiento de Ubicaciones de MLB. En 2016, entró en béisbol de ligas menores en la Liga de la Costa del Golfo. Progresando constantemente, para 2023 llegó a Triple -A, la primera mujer en 34 años para hacerlo.

En 2024, Pawol Juegos de entrenamiento de primavera oficiados–Construyendo a la primera mujer en hacerlo en casi dos décadas: elogios de su equilibrio y actuación. Fue suficiente para MLB colocarla en la lista de llamadas, colocándola para la tarea histórica de este fin de semana.

«Una vez que comencé a usar, pensé: ‘Esto es para mí'», dijo Pawol. «No puedo explicarlo. Está solo en mi ADN».

Un movimiento más amplio de inclusión

Debut de Word Sigue similar Momentos que rompen la barrera En otras ligas: la NBA dio la bienvenida a Violet Palmer y Dee Kantner en 1997, la NFL recurrió a Sarah Thomas en 2015, y el fútbol internacional vio a Stéphanie Fraparch oficiar la Copa Mundial masculina en 2022.

El béisbol ha seguido históricamente a este respecto. Pam Postema se convirtió en la primera mujer en árabe de un juego de entrenamiento de primavera de la MLB en 1988, y Ria Cortesio hizo lo mismo en 2007, ambos esfuerzos pioneros que finalmente vieron que sus carreras se detuvieron menos de tareas de temporada regular.

El comisionado de la MLB Rob Manfred celebró El logro de Pawolenfatizando su importancia para las niñas y mujeres aspiracionales en todo el deporte.

«Este logro histórico en el béisbol es un reflejo del arduo trabajo, dedicación y amor del juego», dijo Manfred. «Ella ha ganado esta oportunidad, y estamos orgullosos del fuerte ejemplo que ha dado, particularmente para todas las mujeres y jóvenes que aspiran a los roles en el campo. En nombre del béisbol de las Grandes Ligas, extiendo mis felicitaciones a Jen y su familia por este hito».

Impacto en el campo y más allá

Más allá del valor simbólicoLa presencia de Pawol ya ha resonó en toda la comunidad de béisbol. Los gerentes, jugadores y colegas han mostrado apoyo: el gerente de Dodgers, Dave Roberts, comentó: «Es bueno para el juego. Es fantástico».

Desde que se rompió en la escena de entrenamiento de primavera en 2024, ella es respeto obtenido No solo para romper las barreras, sino por su competencia, posicionamiento y compostura durante los juegos. Este debut tiene el potencial de inspirar una nueva generación de árbitros (independientemente del género) para seguir oficiando en los niveles más altos.

«Cualquiera en el béisbol le dirá que solo debe mantenerlo simple, seguir trabajando duro, poner todo en ello y prepárate para el día siguiente», dijo Pawol en 2024. «Eso es todo lo que pienso todos los días, mejore antes de mañana».