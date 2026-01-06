El sustituto de Rubén Amorim en el Manchester United: Ralf Rangnick ya ha ‘revelado’ al mejor candidato

Varios candidatos destacados han sido vinculados con el puesto de entrenador del Manchester United tras el despido de Rubén Amorim.

(Imagen: Severin Aichbauer/SEPA.Media/Getty Images)

El ex entrenador interino del Manchester United, Ralf Rangnick, no ha ocultado sus elogios hacia Oliver Glasner. El técnico del Crystal Palace, Glasner, es uno de los varios candidatos vinculados con la posición del United en las primeras 24 horas desde que el club despidió a Rubén Amorim.

El destino del técnico portugués Amorim parecía casi decidido después del empate de su equipo contra el Leeds United el fin de semana pasado. El técnico del United habló con franqueza sobre su posición en el club, lo que generó especulaciones inmediatas sobre cuánto tiempo permanecería al mando antes de que se anunciara oficialmente su partida el lunes.

En su conferencia de prensa posterior al partido en Elland Road, Amorim dijo: «Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es [Thomas] Tuchel, eso no es todo [Antonio] Conte, eso no es todo. [Jose] Mourinho, pero yo soy el entrenador del Manchester United. Y seguirá así durante dieciocho meses, o cuando la junta decida cambiar».

El United ha confirmado que el incondicional Darren Fletcher se hará cargo de forma interina. El técnico escocés estará ansioso por dejar su huella durante su mandato, pero el jefe del Palace, Glasner, es considerado uno de los principales candidatos para el puesto permanente en el United si Fletcher deja espacio para un candidato con más experiencia.

El hombre de 51 años ha tenido un impacto impresionante desde que llegó a Palace en febrero de 2024. Llevó a los Eagles a su primera victoria importante con la Copa FA la temporada pasada, antes de sumar la Community Shield en agosto. Aunque Glasner rápidamente ganó reconocimiento en el fútbol inglés, el ex entrenador del United, Rangnick, ya había reconocido al austriaco como un entrenador excepcional tras sus hazañas en el Eintracht Frankfurt.

Glasner ganó la Copa FA con el Crystal Palace la temporada pasada (Imagen: Tom Jenkins/Getty Images)

«Para mí, Oliver Glasner es uno de los entrenadores más interesantes del momento, no sólo en Alemania, sino en toda Europa. Un entrenador de primer nivel», dijo Rangnick a LAOLA1 en marzo de 2023.

Antes de su nombramiento en Palace, Glasner consiguió el trofeo de la Europa League con Frankfurt en 2022. Sin embargo, fue Rangnick quien inicialmente lanzó la carrera directiva de Glasner mientras se desempeñaba como director de fútbol del Red Bull Salzburg y lo nombró asistente de Roger Schmidt.

“Avanzó paso a paso hasta llegar a donde se encuentra ahora, también porque tomó las decisiones correctas”, explica Rangnick. «Desde su punto de vista, lo correcto fue ir a Ried, de Ried a Linz, de Linz a Wolfsburg.

«Cuando ves lo que les pasa a él y a Markus Krosche en el Eintracht Frankfurt, no puedes más que quitarte el sombrero. Este es un buen ejemplo de cómo debe desarrollarse la carrera de un entrenador. No podría haber sido escrito mejor de antemano».

Aún está por determinar si el próximo movimiento de Glasner lo llevará a Old Trafford, aunque su contrato con Palace expira al final de la temporada. Rangnick podría ofrecerle a Glasner algo de orientación luego de su desafiante etapa como entrenador interino del United durante la temporada 2021/22, lo que llevó al hombre de 67 años a abandonar sus planes de permanecer con los Red Devils como asesor.

El ex defensa del United Rio Ferdinand confía en que el técnico del Palace no conseguirá el puesto en Old Trafford, pero su enfoque táctico refleja la preferencia de Amorim por un sistema de tres defensas. Sin embargo, Glasner ha demostrado la eficacia de una formación 3-4-3 en la Premier League y anteriormente ha establecido paralelismos entre su equipo y el de Amorim.

«Jugamos con el mismo sistema», dijo Glasner a principios de esta temporada. «Así que parece que es un buen sistema de ataque. Como mostramos, también puedes tener una buena estructura defensiva con él. Todo depende de lo que haces con el sistema y de qué tan fluido eres en ataque y qué tan creativo eres».

