Después de Venezuela, Trump quiere ‘anexarse’ Groenlandia. ¿Qué tiene de especial esa región?

Estados Unidos de AméricaVIVA – Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump di eso Tierra Verde debería estar bajo el control de los Estados Unidos. Esta declaración fue hecha por el líder estadounidense el domingo, hora local. Trump calificó a Groenlandia como importante para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

«Necesitamos a Groenlandia desde una perspectiva de seguridad nacional, y Dinamarca no podrá hacerlo», dijo Trump en el sitio web. DWMartes 6 de enero de 2026.

Tras la declaración de Trump sobre Groenlandia, muchos países miembros OTAN reaccionó, incluida Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el lunes que la toma de Groenlandia por parte de Estados Unidos significaría el fin de la alianza militar de la OTAN.

Frederiksen enfatizó que todas las formas de cooperación con Estados Unidos cesarían si Washington atacara a otros países miembros de la OTAN.

«Si Estados Unidos decide atacar a otro país de la OTAN, entonces todo se detendrá. Eso incluye a la OTAN y el sistema de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial», afirmó Frederiksen.

Mientras tanto, el Primer Ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó a su región a restablecer la buena cooperación con Estados Unidos y pidió a los ciudadanos groenlandeses que no entren en pánico.

«La situación no es que Estados Unidos pueda simplemente conquistar Groenlandia. Eso no es cierto. Por lo tanto, no debemos entrar en pánico. Tenemos que restablecer la buena cooperación que alguna vez tuvimos», dijo Nielsen mientras hablaba en la capital de Groenlandia, Nuuk.

En una publicación en las redes sociales el lunes, Nielsen también pidió a Trump que detuviera sus fantasías de «anexar» Groenlandia.

«Ya es suficiente. No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías sobre la anexión. Estamos abiertos al diálogo, pero debe hacerse a través de los canales adecuados y con respeto al derecho internacional», afirmó.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia?

El domingo, Trump reiteró su opinión de que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos, un día después de que el presidente Venezuela Nicolás Maduro fue arrestado en una operación estadounidense y llevado a Nueva York para ser juzgado.

«Necesitamos Groenlandia», dijo Trump a los periodistas.

Enfatizó que esto era importante para la “seguridad nacional” de Estados Unidos. También afirmó que la isla estaba rodeada de barcos chinos y rusos.