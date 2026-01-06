Jacarta – Ministro de Derechos Humanos (HAM) Natalius Pigai dijo que Indonesia se convertiría en Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PBB), se encargará de los problemas experimentados Venezuela.

Según él, Indonesia, en sus 80 años de historia, por primera vez puede liderar una institución multilateral mundial. Dijo que este logro fue extraordinario.

«Mañana, el hijo de Venezuela se encargará de Venezuela», dijo Pigai el martes en el edificio del Ministerio de Derechos Humanos en Yakarta.

Ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai

También dijo que Indonesia podría ser nominada para Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debido a la existencia del Ministerio de Derechos Humanos. Según él, su partido realmente tiene la intención de lograrlo.

Anteriormente, Indonesia fue seleccionada oficialmente por miembros del grupo Asia-Pacífico en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para ser nominada como presidente del organismo de la ONU para el mandato de 2026, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu).

En una declaración escrita, confirmada el miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo que la nominación se determinará en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 8 de enero de 2026.

«Esta determinación refleja la confianza de los países de la región de Asia Pacífico en el papel y el liderazgo de Indonesia en el avance de la agenda de derechos humanos a nivel global», afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia.

Si es nombrado Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Indonesia se compromete a liderar los procedimientos y procesos internos del organismo de manera objetiva, inclusiva y equilibrada. (Hormiga)