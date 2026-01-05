El romance de Oliver Glasner con el exjefe del Liverpool envía un mensaje claro a la directiva del Man United

Oliver Glasner se encuentra entre los principales candidatos para suceder a Rubén Amorim en el Manchester United, pero el técnico del Crystal Palace también podría plantear problemas a la jerarquía del club.

Oliver Glasner no tiene miedo de expresar su opinión en ruedas de prensa. (Imagen: Sebastián Frej/Getty Images)

El Manchester United sufrió un duro final en su relación con Rubén Amorim antes de decidir despedir al entrenador tras el empate contra el Leeds. Pero dependiendo de a quién nombren, es posible que no estén libres de tensiones.

Oliver Glasner es uno de los primeros candidatos a sustituir a Amorim de forma permanente. El Manchester Evening News entiendey se ha ganado la reputación de ser franco durante su carrera gerencial hasta la fecha. Después de ver a Amorim expresar su frustración por ser tratado como entrenador en lugar de gerente, incluso podría haber cierta cautela.

En noviembre de 2020, tras ser reconocido como un personaje tranquilo, Glasner se pronunció contra la jerarquía de la entonces patronal, Wolfsburgo. El austriaco apuntó al director deportivo Jorg Schmadtke, quien más tarde ayudó a fichar a Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch para el Liverpool.

«Uno de nuestros objetivos era incorporar un jugador con velocidad y carreras profundas», dijo Glasner. «No lo logramos, a pesar de que hablamos de ello durante meses».

Schmadtke respondió en una entrevista, calificando las ideas de Glasner de «poco realistas».

La relación entre ambos finalmente se vino abajo y, a pesar de llevar al Wolfsburgo a la Liga de Campeones, Glasner se fue al Eintracht Frankfurt.

Oliver Glasner es uno de los favoritos para suceder a Rubén Amorim en el Manchester United. (Imagen: Foto de Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Glasner tampoco tiene miedo de causar revuelo en Crystal Palace. Su técnico ganador de la Copa FA ha expresado repetidamente su frustración por la incapacidad de los Eagles de invertir lo suficiente en preparación para la competición europea.

«Me hubiera gustado un poco más de apoyo, sí», dijo Glasner en noviembre. «Creo que en enero corregiremos lo que no hicimos en verano. En enero jugamos el 60/65 por ciento de la temporada. Ya veremos».

También se dice que el jefe del Palace amenazó con abandonar Selhurst Park si vendían al defensa Marc Guehi en la fecha límite de transferencias de este verano.

El internacional inglés Guehi estuvo a punto de fichar por el Liverpool antes de que se cerrara un trato en el último momento.

Si bien tales acciones podrían servir como advertencia para los jefes del United, Omar Berrada y Jason Wilcox, las palabras de Amorim también podrían servir como advertencia para Glasner.

El portugués expresó recientemente su incapacidad para jugar en su formación preferida, y Glasner también prefirió jugar con tres centrales.

«Siento que si tenemos que jugar nuestro 3-4-3 perfecto, tenemos que gastar mucho dinero y necesitamos tiempo», dijo Amorim. «Estoy empezando a comprender que esto no va a suceder. Así que tal vez debería adaptarme ahora».