Una encuesta considera que los indonesios son los más felices del mundo

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto decir Indonesia es el país con el nivel más alto de felicidad de las personas en el mundo.

Así lo transmitió Prabowo basándose en los resultados de una encuesta realizada por la Universidad de Harvard junto con la encuesta Gallup.

«Acaba de salir una encuesta mundial realizada conjuntamente por la Universidad de Harvard y la encuesta Gallup. Donde, de casi 200 países, el país cuya gente después de que se le preguntó respondió que pueblo «La nación está experimentando felicidad, el país número uno en el mundo ahora cuya gente dice que es feliz es la nación indonesia», dijo Prabowo en su discurso en la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Prabowo admitió que estaba conmovido por los resultados de la encuesta. Dijo que los resultados de la encuesta tenían un significado profundo considerando que todavía había muchas personas que no estaban vivas. paz.

«Esto es conmovedor para mí, porque entiendo que la mayoría de nuestra gente todavía vive una vida muy, muy sencilla, y que se encuentran en una situación, tenemos que admitirlo, que no es realmente próspera», dijo.

«Pero cuando se le pregunta, todavía dice que está feliz. Esto confunde a otras naciones, confunde a otras naciones y también es conmovedor para mí», continuó.

En esa ocasión, también enfatizó que los resultados de la encuesta lo habían motivado a él y a las filas del Gabinete Rojo y Blanco a trabajar más duro para mejorar el bienestar del pueblo indonesio.

«Por eso, mis asistentes y yo trabajamos muy duro. Ha pasado un año desde que recibimos la tarea del pueblo indonesio. Mis asistentes me ayudaron, personas que debo admitir que son los mejores hijos e hijas de la nación indonesia», dijo Prabowo.